Advertisement
trendingNow13088372
Hindi Newsलाइफस्टाइलघंटों स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में होती है जलन, करें ये एक्सरसाइज!

घंटों स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में होती है जलन, करें ये एक्सरसाइज!

आज के समय में लोग लंबे समय तक मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. घंटों स्क्रीन पर काम करने से आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है. आंखों की रोशनी को मजबूत करने के लिए आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घंटों स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में होती है जलन, करें ये एक्सरसाइज!

आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. घंटों स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में जलन, भारीपन, धुंधलापन और धीरे-धीरे रोशनी कमजोर होना आम समस्या बन गई है. बहुत लोग छोटी उम्र में ही चश्मे पर निर्भर हो रहे हैं. आयुर्वेद मानता है कि जैसे शरीर के बाकी अंगों को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही आंखों को भी नियमित अभ्यास से स्वस्थ रखा जा सकता है. सही नेत्र व्यायाम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और थकान कम करने में मदद करते हैं.

आंखों को रोशनी को तेज करने के लिए करें ये एक्सरसाइज 
आयुर्वेद के अनुसार आंखें तेजस तत्व से जुड़ी होती हैं. गलत दिनचर्या, देर रात तक जागना, ज्यादा स्क्रीन टाइम और तनाव से पित्त दोष बिगड़ता है, जिसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है. नेत्र व्यायाम रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे आंखों तक ऑक्सीजन और पोषण सही ढंग से पहुंचता है. यही कारण है कि नियमित अभ्यास से आंखों की कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रह सकती है.

करें ये एक्सरसाइज 
सबसे आसान और असरदार अभ्यास है पलक झपकाना. सीधे बैठकर 20 बार तेजी से पलकें झपकाएं, फिर आंखें बंद कर 10 सेकंड आराम दें. यह अभ्यास आंखों की ड्राइनेस और थकान को कम करता है. दूसरा अभ्यास है ऊपर-नीचे देखना. बिना सिर हिलाए धीरे-धीरे ऊपर देखें और फिर नीचे देखें. इसे 10 से 15 बार करें. इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा अभ्यास
तीसरा अभ्यास दाएं-बाएं देखना है. सिर को स्थिर रखें और केवल आंखों से दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर. यह फोकस पावर बढ़ाने में मदद करता है. इसके बाद आंखों को गोल-गोल घुमाने का अभ्यास करें. पहले घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में 5-5 चक्कर लगाएं. यह आंखों की जकड़न को कम करता है.

त्राटक क्रिया
त्राटक क्रिया भी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है. किसी दीपक या मोमबत्ती की लौ को 30 से 60 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखें. इससे एकाग्रता बढ़ती है और आंखों की रोशनी को सहारा मिलता है. इसके साथ-साथ सुबह ठंडे पानी से आंखें धोना, गुलाब जल से सफाई करना और सप्ताह में दो बार त्रिफला जल से नेत्र प्रक्षालन करना भी फायदेमंद माना जाता है. जीवनशैली में छोटे बदलाव भी जरूरी हैं. हर 20 मिनट में स्क्रीन से ब्रेक लें, पर्याप्त नींद लें, हरी सब्जियां और फल खाएं, और रोज कुछ समय दूर खुले आसमान की ओर देखें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा