जांघें हो गई मोटी, नहीं घट रहा फैट, अपनाइए ये 5 जबरदस्त योगासन, मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी!
खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण कई बीमारियां हो रही हैं. इन्हीं में से सबसे कॉमन है मोटापा. बढ़ता वजन और शरीर पर जमा फैट लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं होता है. लेकिन योग से इस समस्या को दूर किया जाता है. आइए जानते हैं विस्तार से.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:50 AM IST
Yoga For Weight Loss: आज के समय में बढ़ते वजन और मोटापा से बहुत लोग परेशान है. सही खान-पान न होना और खराब लाइफस्टाइल के कारण अब मोटापा बीमारी बहुत लोगों को अपना शिकार बना रही है. बिजी लाइफ और फिजिकल एक्टिविटी न होने के कारण शरीर में फैट जमा होने लगता है. खासतौर पर जांघों का मोटापा न सिर्फ दिखने में खराब लगता है, बल्कि चलने-फिरने में भी समस्या पैदा कर सकता है. ऐसे में बिना दवा और भारी-भरकम एक्सरसाइज के बिना, मोटापा दूर करने के लिए योग एक आसान और असरदार तरीका हो सकता है. योग के कुछ खास आसन ऐसे हैं जो जांघों के फैट को कम कर सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं.

आयुष मंत्रालय ने कुछ योगासनों के बारे में दावा किया है कि अगर इन आसनों का डेली सिर्फ 15–20 मिनट किया जाए, तो जांघों समेत शरीर के फैट को कम किया जा सकता है. ये योगासन हैं..

उत्कटासन
बढ़ते वजन को कंट्रोल करने और फैट को कम करने के लिए इस उत्कटासन बहुत ही असर दार तरीका है. इस आसन में शरीर की मुद्रा एक कुर्सी के समान होती है. यह योगासन जांघों, हिप्स और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर असर करता है और चर्बी कम करने में मददगार है. इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकें. इस स्थिति में कुछ सेकंड तक बने रहें.

त्रिकोणासन
यह आसन शरीर के साइड हिस्सों पर दबाव डालता है, खासकर कमर और जांघों पर. इसके रोजाना अभ्यास से न सिर्फ चर्बी कम होगी, बल्कि शरीर भी लचीला बनेगा. इस आसन में दोनों पैरों को फैलाकर खड़ा होना होता है. अब एक हाथ को नीचे की ओर झुकाकर पैर के पास लाएं और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उठाएं.

वीरभद्रासन
इस आसन को करने से न सिर्फ जांघों की चर्बी घटती है, बल्कि शरीर का संतुलन और ताकत भी बढ़ती है. इसमें एक पैर को आगे और दूसरे को पीछे रखकर सामने वाले पैर को घुटनों से मोड़ें. दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और इस स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखें.

भुजंगासन
रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ जांघों पर भी असर पड़ता है, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और चर्बी कम होने लगती है. इस आसन को करते समय पेट के बल लेट जाएं, फिर हाथों को कंधों के पास रखकर सिर और सीने को ऊपर उठाएं. शरीर को कोबरा जैसी मुद्रा में लाएं.
पश्चिमोत्तानासन
इस योगासन से पेट और जांघों में गहरा खिंचाव आता है, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ाता है. जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने फैलाएं और आगे झुकते हुए दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें.
(आईएएनएस)

