Finger Tattoo: उंगलियों पर बनाना चाहते हैं डिजाइनर टैटू? लेकिन पहले जान लें इसके खतरे

Things To Consider Before Getting A Finger Tattoo: फैशन के इस दौर में टैटू बनवाने का चलन का ज्यादा बढ़ गया है, हालांकि ये आर्ट को सदियों से अपनाया जा रहा है, लेकिन तब ये इतना कॉमन नहीं था. टैटू आजकल ट्रैंड बन चुका है, लोग पीठ, हाथ, पैर कमर इसे बनवाने का शौक रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उंगलियों में टैटू बनवाने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है. फिंगर पर टैटू बनाने का मामला थोड़ा अगल है. इसमें काफी सावधानी की जरूरत होती है, अगर कुछ बातों का ख्याल नहीं रखा गया तो नुकसान हो सकता है.

फिंगर टैटू बनवाते वक्त इन बातों का रखें ख्याल

रिसर्च जरूर करें

फिंगर टैटू बनवाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च जरूरी है, चूंकि ये शरीर का सेंसेटिव एरिया है, तो ऐसे में पहले स्किन केयर एक्सपर्ट से पूछ लें कि कहीं इससे वहां की त्वचा को नुकसान तो नहीं होगा. इस बात को भी जांच लें कि टैटू बनने के बाद कैसा नजर आएगा.

हो सकता है दर्द

जैसा की हमने बताया कि उंगलियों के पास की स्किन संवेदनशील और पतली होती है, इसलिए बाकी बॉडी पार्ट्स पर टैटू बनाने के मुकाबले फिंगर पर टैटू बनाने में दर्द ज्यादा होता है. इस बात का ख्याल रखें कि कहीं स्किन या हड्डी को कोई नुकसान न पहुंचे

सिंपल डिजाइन बनवाएं

उंगली का सरफेस एरिया काफी कम होता है, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं होती है. आप सिंपल डिजाइन सेलेक्ट करें और इसे किसी कुशल आर्टिस्ट से बनवाएं. ज्यादा प्रयोग करने के चक्कर में डिजाइन खराब भी हो सकता है.

टैटू फेड होने का डर

हम शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले उंगलियों में घर्षण ज्यादा होता है. क्योंकि हाथों के जरिए हम डेली लाइफ के सभी काम करते हैं. इसके अलावा हम दिन में अनेक बार साबुन से हाथ धोते हैं, इसलिए उंगलियों में टैटू फेड होने का डर ज्यादा होता है. कुछ लोग वक्त-वक्त पर टच अप करवाते रहते हैं.

