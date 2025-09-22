कॉफी मशीन खरीदने से पहले इन बातों का ख्याल, सुबह की पहली घूंट में मिलेगी फ्रेशनेस
Advertisement
trendingNow12931833
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कॉफी मशीन खरीदने से पहले इन बातों का ख्याल, सुबह की पहली घूंट में मिलेगी फ्रेशनेस

सुबह की पहली कॉफी अगर ताजगी और फ्रेशनेस से भर दे, तो दिन की शुरुआत शानदार हो जाती है. इसलिए कॉफी मशीन खरीदते वक्त अपनी जरूरत, बजट और कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए ही सेलेक्ट करें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉफी मशीन खरीदने से पहले इन बातों का ख्याल, सुबह की पहली घूंट में मिलेगी फ्रेशनेस

Coffee Machine: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह की शुरुआत एक कप गरमा गरम कॉफी से हो, तो दिनभर का मूड और एनर्जी लेवल दोनों बढ़ जाते हैं. कई लोग इसे सिर्फ ड्रिंक नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं. ऐसे में घर पर कॉफी मशीन होना बेहद कनविनिएंट है, क्योंकि ये न सिर्फ टाइम बचाती है, बल्कि आपको कैफे जैसी टेस्टी कॉफी भी देती है. हालांकि, कॉफी मशीन खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही ऑप्शन चुन सकें.

1. मशीन का टाइप समझें

बाजार में अलग-अलग तरह की कॉफी मशीनें मिलती हैं. जैसे:-

Add Zee News as a Preferred Source

ड्रिप कॉफी मेकर: बड़ी फैमिली या ऑफिस के लिए बेहतर, क्योंकि एक साथ कई कप बन जाते हैं.

एस्प्रेसो मशीन: कॉफी लवर्स के लिए परफेक्ट, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं.

कैप्सूल कॉफी मशीन: आसान और झटपट कॉफी बनाने के लिए. बस कैप्सूल डालें और कॉफी तैयार.

फ्रेंच प्रेस: बजट-फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट, लेकिन इसमें मैनुअल मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है.

2. कपेसिटी और स्पीड
अगर आप अकेले रहते हैं तो छोटी मशीन काफी है, लेकिन परिवार या दोस्तों के साथ कॉफी का मजा लेने के लिए बड़ी कैपेसिटी वाली मशीन चुनें. साथ ही, मशीन कितनी जल्दी कॉफी तैयार करती है, ये भी ध्यान दें, ताकि आपकी सुबह की भागदौड़ में देरी न हो.

3. फीचर्स और सेटिंग्स

आजकल की कॉफी मशीनों में कई एडवांस फीचर्स आते हैं जैसे:-

ऑटोमैटिक टाइमर: जिससे आप रात को सेट कर दें और सुबह उठते ही कॉफी तैयार मिले.

टेम्परेचर कंट्रोल: आपकी पसंद के हिसाब से गर्माहट एडजस्ट करने का ऑप्शन.

मिल्क फ्रोथर: लाटे और कैपेचीनो लवर्स के लिए बेहद जरूरी.

जरूरत के हिसाब से फीचर्स चुनना ही समझदारी है, क्योंकि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे, उतना ही बजट बढ़ेगा.

4. बजट और ब्रांड
कॉफी मशीन की कीमत 2 हजार से लेकर 50 हजार रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है. इसलिए पहले तय करें कि आपको रोजमर्रा की जरूरत के लिए मशीन चाहिए या फिर कैफे-स्टाइल कॉफी बनाने का शौक पूरा करना है. भरोसेमंद ब्रांड चुनें, ताकि मशीन लंबे समय तक टिक सके और सर्विस की दिक्कत न हो.

5. साफ-सफाई और मेंटेनेंस
कॉफी मशीन का टेस्ट और उसकी लाइफ दोनों उसकी साफ-सफाई पर डिपेंड करते हैं. ऐसी मशीन चुनें जिसे आसानी से खोला और साफ किया जा सके. साथ ही, फिल्टर रिप्लेसेबल है या नहीं, ये भी चेक कर लें.
 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Coffeecoffee machine

Trending news

खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
;