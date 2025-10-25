Advertisement
trendingNow12975352
Hindi Newsलाइफस्टाइल

हर समय रहती हैं गैस की समस्या, हथेली के इस पॉइंट को दबाएं, टाइट पेट से निकल जाएगी हवा!

आज के समय में अधकितर लोग पेट में गैस की समस्या से परेशान रहते हैं. अगर आप भी गैस की समस्या से परेशान हैं तो आप हथेली के इस पॉइंट को दबा सकते हैं. इससे पेट में बनने वाली गैस बाहर निकल सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर समय रहती हैं गैस की समस्या, हथेली के इस पॉइंट को दबाएं, टाइट पेट से निकल जाएगी हवा!

ऑयली फूड्स खाने की वजह से अक्सर पेट में गैस की समस्या हो जाती है. कुछ भी खाने के बाद पेट में गैस बनने लगती है या फिर पेट हमेशा भरा-भरा सा लगता है. क्या आप जानते हैं पेट में गैस बनने की समस्या खराब पाचन का कारण. अगर आप भी गैस, एसिडिटी या फिर पेट में ब्लोटिंग की समस्या से परेशान हैं तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट की मदद से गैस से छुटकारा पा सकते हैं. 

एक्यूप्रेशर पॉइंट 
एक्सपर्ट के अनुसार जिन लोगों के पेट में गैस बनती हैं वह हथेली पर मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से कुछ ही देर में पेट की सारी गैस बाहर निकल जाती हैं वही पेट हल्का महसूस होगा. 

हथेली के इस पॉइंट को दबाएं 
हाथ के अंगूठे के नीचे जहां से एक रेखा निकलती हैं वहां पर आपके हल्के दबाव के साथ मालिश करें. ऐसा करने से पेट की सारी गैस निकल जाएगी. गैस से जुड़ी समस्या से भी राहत मिल जाएगी. अगर आपको लंबे समय से गैस बनने की समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. लंबे समय तक गैस बनने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिलेगी राहत 
पेट में गैस बनने या फिर दर्द होने पर आप CV 6 पॉइंट को भी मसाज कर सकते हैं. नाभि से लगभग डेढ़ इंच नीचे मौजूद इस पॉइंट पर मालिश करने से गैस से तुंरत राहत मिल सकती हैं. इस पॉइंट पर तीन उंगलियों से दबाते हुए हल्के हाथों से मसाज करें. ऐसा करने से पेट में बन रही गैस बाहर निकल सकती है. इससे आपको राहत मिल सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

करोड़पति बनने के लिए करें ये काम, रात को सोने से पहले उठने के बाद ऐसे करें मेनिफेस्ट

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleAcupressure

Trending news

भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!