छोटे बच्चों की जिंदगी का पहला सॉलिड फूड होना चाहिए ये एक फल, आंत और इम्यूनिटी के लिए जरूर खिलाएं पैरेंट्स

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल बच्चों की आंत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है. स्टडी कहती है कि इससे शिशुओं में एलर्जी के लक्षण भी कम विकसित होते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:32 AM IST
छोटे बच्चों की जिंदगी का पहला सॉलिड फूड होना चाहिए ये एक फल, आंत और इम्यूनिटी के लिए जरूर खिलाएं पैरेंट्स

Blueberry As Child First Solid Food: माता-पिता के लिए ये एक रोमांचक अहसास होता है जब वो अपने बच्चे को सॉलिड फूड्स देना शुरू करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठोस आहार का ये शुरुआती स्टेज आपके शिशु की आंत और इम्यूनिटी को भी सेहतमंद बनाने में मदद कर सकता है? 4 सितंबर को फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी ने एक फल की अहमियत पर जोर डाला है जिसे शुरुआती सॉलिड फूड के तौर पर दिया जाता है. रिसर्चर्स ने बताया है कि इस फल का नाम ब्लूबेरी है.

ब्लूबेरी गट बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है
रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट में बच्चे को हर दिन फ्रीज-ड्राई ब्लूबेरी पाउडर दिया, जो तकरीबन 2 औंस फ्रेश ब्लूबेरी के बराबर होता है. इस पाउडर को या तो प्यूरी में या ब्रेस्ट मिल्क में मिलाया गया. नतीजों से पता चला कि जिन शिशुओं ने ब्लूबेरी पाउडर का सेवन किया, उनमें आंत के बैक्टीरिया की विविधता बहुत ज्यादा विकसित हुई. इससे पता चलता है कि जब शिशुओं को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्लूबेरी दी जाती है, तो उनकी आंत का वातावरण ज्यादा सेहतमंद होता है. उनके आंत के माइक्रोबायोटा कहीं ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं.

रिसर्च से क्या सीखने को मिला?
ये खोज अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि शिशुओं के शुरुआती डाइट में बैक्टीरिया शामिल करने से उनके पेट का वातावरण स्वस्थ हो सकता है. सॉलिड फूड का अर्ली स्टेज डेवलपमेंट का एक अहम चरण होता है, जो भविष्य में पेट की सेहत के लिए आधार का काम करता है.

यह भी पढ़ें- बच्चे तो नादान हैं, बारिश में तो खेलेंगे ही, मां-बाप को ऐसे रखना होगा ख्याल, तभी दूर रहेंगी बीमारियां
 

इम्यूनिटी बूस्टर फूड
पेट की सेहत के अलावा, ब्लूबेरी इम्यूनिटी पर भी पॉजिटिव असर डालती है. शिशुओं में एलर्जी के लक्षण कम विकसित हुए. रिसर्चर ने इम्यून मार्कर्स का अध्ययन किया, जो शरीर में संकेत होते हैं जो दिखाते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है. इसलिए, बच्चों के ठोस आहार लेने के बाद, उनके शरीर में कुछ बदलाव दिखाई दिए, जैसे सूजन कम होना, जिससे शरीर में एलर्जी होने की संभावना कम हो जाती है.

इस बात को समझें माता-पिता
इसलिए पैरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सॉलिड डाइट के स्टेज के दौरान कौन से फूड आइटम्स उन्हें खिलाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के विकास का एक अहम चरण होता है. वो जो भोजन खाते हैं, वो उनकी आंत और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, और यहां तक कि जिंदगी में आगे चलकर एलर्जी के खतरे को भी अफेक्ट कर सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

