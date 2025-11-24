करोड़ों मरीजों के लिए बड़ी राहत! ये नई गोली कंट्रोल करेगी 'खराब कोलेस्ट्रॉल',वैज्ञानियों को मिले चमत्कारिक नतीजे

New pill will control bad cholesterol: खराब खानपान और गलत लाइफस्टाइल आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकती है. बिगड़ती जीवनशैली शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को जन्म देती है. यह वही गंभीर समस्या है, जो हार्ट की बीमारियों को जन्म देती है और युवाओं को तेजी से शिकार बना रही है. हमारी बॉडी में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है पहला LDL (Low-density lipoprotein) यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, जो दिल का दुश्मन कहलाता है, और दूसरा HDL (high-density lipoprotein) यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म सुधारकर दिल को हेल्दी रखता है. जब LDL बढ़ जाता है, तो यह धमनियों में जमना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक का जोखिम कई गुना बढ़ा देता है.

बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने आई नई गोली

बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या से दुनिया में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं. भारत में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. बुरे कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे मरीज स्टैटिन (Statins) लेते हैं, लेकिन अब एक और नई गोली इजाद हुई है, जो इस बीमारी के मरीजों के लिए राहत मानी जा रही है. सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर स्टैटिन्स (Statins) क्या है और फिर जानेंगे कि नई गोली कौन सी हौ और कितनी कारगर है.

अब तक मरीज ले रहे थे स्टैटिन दवा और इंजेक्शन

अब तक खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे कॉमनली दी जाने वाली दवा स्टैटिन (Statins) है, जो लीवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लेकिन हर किसी के शरीर में यह असरदार साबित नहीं होती. कई मरीजों में स्टैटिन लेने के बावजूद LDL कम नहीं होता, जिसके लिए अब तक PCSK9 नामक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नई गोली के आने से ऐसे मरीजों को राहत मिल सकती है.

नई गोली कैसे कारगर है?

वैज्ञानिकों ने एक नई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पिल विकसित की है, जिसने क्लिनिकल ट्रायल में चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं. नई गोली का नाम है एनलिसिटाइड (Enlicitide) है. यह दवा बॉडी में PCSK9 प्रोटीन को ब्लॉक करती है, जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है. PCSK9 वही प्रोटीन कहलाता है, जो बॉडी में 'LDL' कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का दमखम रखता है. दवा के चलते यह प्रोटीन निष्क्रिय हो जाता है तो शरीर अधिक मात्रा में खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने लगता है.'

क्लिनिकल ट्रायल में कारगर रही नई गोली

नई दवा के फेज-3 क्लिनिकल ट्रायल में में करीब 2900 मरीज शामिल थे. जिनकी औसत उम्र 63 साल थी. ये स्टडी 14 देशओं में 2024 से 2025 के बीच की गई. इन मरीजों के LDL लेवल में सिर्फ 24 हफ्तों में 60% तक की कमी दर्ज की गई है. यह वही प्रभाव है जो पहले इंजेक्शन से मिलता था, लेकिन अब इसे एक साधारण गोली के रूप में लेना संभव होगा. एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये नई गोली फ्यूचर में करोड़ों मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, हालांकि अभी इसे स्टैटिन के साथ ही लेने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि स्टैटिन को उपचार की बेस दवा माना जाता है.

अब बस मंजूरी का इंतजार..

रिसर्च के नतीजे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के वैज्ञानिक सत्रों में भी पेश किए गए है. अब दवा निर्माता कंपनी अगले साल FDA (यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) से मंजूरी के लिए आवेदन करने की योजना बना रही है. यदि यह गोली FDA की मंजूरी पास कर लेती है, तो हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के इलाज में यह एक बड़ी मेडिकल क्रांति साबित हो सकती है.

