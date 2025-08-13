काजू-बादाम को भी पछाड़ देता है ये 'सुपरफूड मेवा', डाइट में शामिल करते ही मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
आज के समय में लोग फिट रहने के लिए अपने खाने में अच्छे और पौष्टिक फल और मेवे शामिल करते हैं साथ ही तरह तरह के सुपरफूड का सेवन करते हैं. ऐसा ही एक खास मेवा है जो काजू-बादाम से भी ज्यादा फायदेमंद होता है. यह मेवा हमारे शरीर को एनर्जी देता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और डाइजेशन को भी सही रखता है. आइए जाने हैं इस ड्राई फ्रूट्स के फायदे.

 

Aug 13, 2025
Best Dry Fruit for Helth: आजकल सेहतमंद बने रहने के लिए लोग तरह तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. लोग इम्युनिटी बढ़ाने और शरीर को फिट रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करते हैं. ड्राई फ्रूट्स में काजू-बादाम और किशमिल को तो सब जानते हैं. लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि काजू-बादाम से भी ज्यादा सेहत के लिए अंजीर फायदेमंद है. अंजीर में शरीर को ताकत देने वाले कई पोषक तत्व होते हैं. अंजीर खाने से हमारी इम्युनिटी मजबूत होती है और डाइजेशन सही रहता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं अंजीर के कुछ खास फायदे.

अंजीर का स्वाद मीठा होता है और यह दिखने में हल्का भूरा या बैंगनी रंग का होता है. मार्केट से आप बड़े ही आसानी से अंजीर खरीद सकते हैं और इसे दूध, मिठाई या स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं. इसका नियमित सेवन करना दिल और हड्डियों के लिए भी अच्छा माना जाता . इसलिए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

आइए अब जानते हैं इस सुपरफूड के फायदे 

डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होती हैं दूर
अगर आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या रहती है तो इसके लिए अंजीर का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है. इसका कारण है कि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है.

हड्डियां होती है मजबूत
अंजीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. बहुत से लोगों को दूध पीना नहीं पसंद होता है, ऐसे लोगों के लिए अंजीर एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

हार्ट के लिए अच्छा है इसका सेवन
अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो डाइट में अंजरी जरूर शामिल करें. यह हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है. अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और दिल को बीमारियों से दूर रखते हैं.

डायबिटीज में भी है असरदार
अंजरी का सेवन डायबिटीज के पेशेंट्स भी कर सकते हैं. यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि अंजीर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है.

वजन भी होता है कंट्रोल
अंजीर खाने से ओवरईटिंग से भी बचा जा सकता है. इसके पीछे का कारण है कि अंजीर खाने से पेट भरा-भरा लगता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. इसप्रकार यह वजन कम करने में सहायक हो सकता है.

इस तरह करें अंजीर का सेवन
हर दिन सुबह-सुबह 2-3 अंजीर को खाना चाहिए. कोशिश करें कि रात में ही अंजीर को पानी में भिगो दें.
अगर आप चाहें तो दूध में उबालकर भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं. यह शरीर को ताकतवर बनाता है.
स्नैक्स की तरह भी अंजीर का सेवन किया जा सकता है.

अंजीर में तमाम तरह के गुण होने के बाद भी यह मेवा उतना लोकप्रिय नहीं है जितना काजू, बादाम या फिर दूसरे मेवा हैं. इसकी पीछे की सही वजह तो नहीं पता लेकिन  शायद लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं और बाजार में इसका प्रचार भी कम होता है. इसलिए यह काजू-बादाम की तुलना में कम लोकप्रिय है.

;