पीरियड दर्द से डाइजेशन तक की परेशानी को दूर करता है ये योगासन, रोज करने से मिलते हैं कमाल के फायदे
पीरियड दर्द से डाइजेशन तक की परेशानी को दूर करता है ये योगासन, रोज करने से मिलते हैं कमाल के फायदे

पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं और शरीर में थकान ये सभी परेशानियां अक्सर महिलाओं को बहुत प्रभावित करती हैं. लेकिन अगर हर दिन कुछ मिनट योग का सहारा लिया जाए तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है. यह न केवल पीरियड दर्द और डाइजेशन की दिक्कत को कम करता है, बल्कि शरीर में एनर्जी बढ़ाने, स्ट्रेस कम करने और नींद की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:02 PM IST
पीरियड दर्द से डाइजेशन तक की परेशानी को दूर करता है ये योगासन, रोज करने से मिलते हैं कमाल के फायदे

Yoga Health Benefits: अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना ही नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल और रोजाना एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है. डेलीरूटीन का सही होना, पर्याप्त नींद और फिजिकल एक्टिविटी भी आपके शरीर को फिट और मन को शांत रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसी तरह योग भी एक आसान, प्राकृतिक और असरदार तरीका है जो न सिर्फ हमारे शरीर को लचीला बनाता है बल्कि मेंटल स्ट्रेस को कम करने, एनर्जी बढ़ाने और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. इसे हर दिन मात्र कुछ ही मिनट करने से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है.

ऐसे ही एक आसन का नाम पाद हस्तासन है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पाद हस्तासन के अभ्यास से मिलने वाले लाभ और इसे दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देता है. मंत्रालय के अनुसार, पाद हस्तासन एक ऐसा योगासन है जो विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. यह आसन रीढ़ को लचीलापन देता है, पाचन क्रिया को सुधारता है और पीरियड्स से संबंधित समस्याओं में भी राहत प्रदान करता है.

पाद हस्तासन एक सरल लेकिन प्रभावी योग मुद्रा है, जिसमें शरीर को आगे की ओर झुकाकर पैरों के पास हाथों को ले जाया जाता है. यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, जिससे पोश्चर में सुधार होता है. यह डाइजेशन को मजबूत करता है, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है. यह पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन, बेचैनी, और दर्द को कम करने में भी सहायक है. 

ये भी पढ़ेंः  नॉर्मल वॉक को कहो बाय-बाय, टहलने की जापानी टेक्निक से मिलेगी फिटनेस और एनर्जी का नया अंदाज!

स्ट्रेस और डिप्रेशन को करता है दूर

इसके साथ ही यह स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह आसन ब्ल्ड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है. इसके नियमित अभ्यास से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है.
पाद हस्तासन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. यह रीढ़ को लचीला बनाकर पीठ दर्द को दूर करता है और शरीर को संतुलित रखता है. यह डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. यह तनाव कम करके नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है.

कैसे करना चाहिए ये आसन

एक्सपर्ट बताते हैं कि इस आसन का अभ्यास कैसे करना चाहिए? इसके लिए सीधे खड़े होकर गहरी सांस लें. धीरे-धीरे आगे झुकें और हाथों से पैरों या फर्श को छूने की कोशिश करें. सिर को घुटनों की ओर लाएं और कुछ सेकंड तक रुकें. धीरे-धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएं.

पाद हस्तासन नियमित रूप से करने से स्वास्थ्य में व्यापक सुधार देखने को मिलता है. अपनी दिनचर्या में इसे जरूर शामिल करना चाहिए. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह देते हैं. पाद हस्तासन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है. जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी परेशानी, गंभीर पीठ दर्द, हर्निया, अल्सर, ग्लूकोमा, मायोपिया या चक्कर आने की समस्या है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को भी इसे करने से बचना चाहिए. एक्सपर्ट का कहना है कि आसन करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और शुरुआती लोगों को योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास शुरू करना चाहिए.
(आईएएनएस)

