फैशन के गलियारों में तहलका मचा रहा है थ्रिफ्ट फैशन ट्रेंड, Gen Z के बीच भी है खूब पॉपुलर
Advertisement
trendingNow12906195
Hindi Newsलाइफस्टाइल

फैशन के गलियारों में तहलका मचा रहा है थ्रिफ्ट फैशन ट्रेंड, Gen Z के बीच भी है खूब पॉपुलर

Thrift Fashion: फैशन के गलियारों में हर दिन तरह-तरह के ट्रेंड आते हैं. कई बार ये ट्रेंड कई महीनों यहां तक की सालों तक चलते हैं. आज हम आपको Gen Z के बीच फेमस हो रहें ट्रेंड थ्रिफ्ट फैशन के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर बेहद ही ज्यादा हो रही है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैशन के गलियारों में तहलका मचा रहा है थ्रिफ्ट फैशन ट्रेंड, Gen Z के बीच भी है खूब पॉपुलर

Thrift Fashion Trend: आजकल के बदलते जमाने में फैशन के ट्रेंड हर रोज बदलते रहते हैं. दुनिया में हर दिन कुछ नया आता है और नई पीढ़ी यानी Gen-Z कुछ अलग और अनोखा अपनाना पसंद करती है. ऐसे में थ्रिफ्ट फैशन यानी सेकंड हैंड या पुराने कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहनना Gen-Z के बीच बेहद पसंद किया जा रहा है. थ्रिफ्ट फैशन सिर्फ कपड़े खरीदने का तरीका नहीं, बल्कि एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया है.

क्यों है पॉपुलर
थ्रिफ्ट फैशन अपनी यूनिकनेस और किफायती होने की वजह से Gen-Z के बीच काफी पॉपुलर हो गया है. आजकल के युवा केवल ब्रांडेड कपड़े पहनने की चाहत ही नहीं रखते, बल्कि स्टाइल में इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाना भी पसंद करते हैं. पुराने सेकंड हैंड कपड़े अगर सही तरीके से स्टाइल किया जाएं, तो उनका लुक बिल्कुल नए और ट्रेंडी कपड़ों जैसा हो सकता है. जिन लोगों का बजट कम होता है और जिन्हें स्टाइलिंग का शौक होता है, उनके लिए थ्रिफ्ट शॉपिंग बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. थ्रिफ्ट शॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम पैसों में तरह-तरह के डिजाइनर कपड़े खरीद कर पहने जा सकते हैं.

पर्यावरण 
नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक है. फास्ट फैशन के कारण पर्यावरण पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं. ऐसे में Gen-Z सेकंड हैंड कपड़ों को प्राथमिकता दे रही है. थ्रिफ्ट शॉपिंग करके वो न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि अपने पैसे भी सेव करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया का असर
इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थ्रिफ्ट फैशन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. युवा अपने थ्रिफ्ट शॉपिंग लुक्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इससे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और थ्रिफ्ट फैशन को अपनाना शुरू कर रहे हैं.

थ्रिफ्ट फैशन के नुकसान
हालांकि थ्रिफ्ट फैशन के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. कई बार पुराने कपड़े बिना धोए बाजार में बेचे जाते हैं. ऐसे कपड़े पहनने से स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, रैशेज और कई तरह की स्किन समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए थ्रिफ्ट कपड़े खरीदने के बाद उन्हें धोकर पहनना सुरक्षित माना जाता है.

ध्यान देने वाली बातें
थ्रिफ्ट शॉपिंग करते समय कपड़ों की क्वालिटी पर खास ध्यान दें जैसे कपड़े की फैब्रिक और सिलाई मजबूत होनी चाहिए. भारत में भी कई ऐसे मशहूर थ्रिफ्ट बाजार हैं जो शॉपिंग के लिए काफी पॉपुलर हैं. लोग केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इन बाजारों में शॉपिंग करने आते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

thrift fashionaffordable fashionGen Z Generation

Trending news

'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
Maratha Reservation Movement
'खाली कराई जाएं मुंबई की सड़कें', मराठा आंदोलनकारियों के हुड़दंग से भड़के HC का आदेश
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
;