फैशन के गलियारों में तहलका मचा रहा है थ्रिफ्ट फैशन ट्रेंड, Gen Z के बीच भी है खूब पॉपुलर

Thrift Fashion Trend: आजकल के बदलते जमाने में फैशन के ट्रेंड हर रोज बदलते रहते हैं. दुनिया में हर दिन कुछ नया आता है और नई पीढ़ी यानी Gen-Z कुछ अलग और अनोखा अपनाना पसंद करती है. ऐसे में थ्रिफ्ट फैशन यानी सेकंड हैंड या पुराने कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहनना Gen-Z के बीच बेहद पसंद किया जा रहा है. थ्रिफ्ट फैशन सिर्फ कपड़े खरीदने का तरीका नहीं, बल्कि एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया है.

क्यों है पॉपुलर

थ्रिफ्ट फैशन अपनी यूनिकनेस और किफायती होने की वजह से Gen-Z के बीच काफी पॉपुलर हो गया है. आजकल के युवा केवल ब्रांडेड कपड़े पहनने की चाहत ही नहीं रखते, बल्कि स्टाइल में इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाना भी पसंद करते हैं. पुराने सेकंड हैंड कपड़े अगर सही तरीके से स्टाइल किया जाएं, तो उनका लुक बिल्कुल नए और ट्रेंडी कपड़ों जैसा हो सकता है. जिन लोगों का बजट कम होता है और जिन्हें स्टाइलिंग का शौक होता है, उनके लिए थ्रिफ्ट शॉपिंग बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. थ्रिफ्ट शॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम पैसों में तरह-तरह के डिजाइनर कपड़े खरीद कर पहने जा सकते हैं.

पर्यावरण

नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक है. फास्ट फैशन के कारण पर्यावरण पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं. ऐसे में Gen-Z सेकंड हैंड कपड़ों को प्राथमिकता दे रही है. थ्रिफ्ट शॉपिंग करके वो न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि अपने पैसे भी सेव करते हैं.

सोशल मीडिया का असर

इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थ्रिफ्ट फैशन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. युवा अपने थ्रिफ्ट शॉपिंग लुक्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इससे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और थ्रिफ्ट फैशन को अपनाना शुरू कर रहे हैं.

थ्रिफ्ट फैशन के नुकसान

हालांकि थ्रिफ्ट फैशन के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. कई बार पुराने कपड़े बिना धोए बाजार में बेचे जाते हैं. ऐसे कपड़े पहनने से स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, रैशेज और कई तरह की स्किन समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए थ्रिफ्ट कपड़े खरीदने के बाद उन्हें धोकर पहनना सुरक्षित माना जाता है.

ध्यान देने वाली बातें

थ्रिफ्ट शॉपिंग करते समय कपड़ों की क्वालिटी पर खास ध्यान दें जैसे कपड़े की फैब्रिक और सिलाई मजबूत होनी चाहिए. भारत में भी कई ऐसे मशहूर थ्रिफ्ट बाजार हैं जो शॉपिंग के लिए काफी पॉपुलर हैं. लोग केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इन बाजारों में शॉपिंग करने आते हैं.