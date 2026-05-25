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थायराइड से बढ़ रहा है महिलाओं में इन्फर्टिलिटी का रिस्क, डॉक्टर ने बताया

हर साल 25 मई को  वर्ल्ड थाइरॉइड डे मनाया जाता है. एक्सपर्ट ने बताया है कि पिछले काफी समय से भारत में थायराइड के मामले बढ़ रहे हैं. आयोडीन की कमी, धूम्रपान और तंबाकू, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन, अधिक उम्र और मोटापा की वजह से थायराइड की समस्या बढ़ रही है.

 

Written By  Dr. Meera Pathak|Last Updated: May 25, 2026, 04:12 PM IST
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थायराइड से बढ़ रहा है महिलाओं में इन्फर्टिलिटी का रिस्क, डॉक्टर ने बताया

आज के समय में थायराइड की समस्या बेहद आम समस्या हो चुकी है. भारत में भी थायराइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. थायराइड की समस्या तब होती है जब शरीर में ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन कम या ज्यादा होता है. थायराइड की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है. हर साल 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है. भारत में  10 में से 1 इंसान थायराइड की समस्या से परेशान है. महिलाओं में ये बीमारी अधिक देखने को मिलती है. थायराइड की वजह से महिलाओं इर्रेगुलर पीरियड्स या इन्फर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है. 

 क्या है थायराइड 

थायराइड ग्लैंड हमारे गले में मौजूद होती है, जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज करती है. दो तरह के हार्मोन होते हैं. T3 और T4, शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, आउटपुट, बॉडी फंक्शंस और हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करता है. इन हर्मोन को कंट्रोल रखने के लिए शरीर में TSH रिलीज़ होता है. कुछ कंडीशन में ऑटोइम्यून डिज़ीज़ या आयोडीन की कमी में थाइरॉइड हार्मोन कम बनने लगते हैं. और शरीर में TSH बढ़ जाता है. इस कंडीशनल को हाइपोथाइरॉइडिज़्म कहते हैं. 

हाइपरथाइरॉइडिज़्म क्या है 

कुछ बीमारियों में T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है. जिसकी वजह से TSH घट जाता है इस कंडीशन को हाइपरथाइरॉइडिज़्म कहते हैं. 

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हाइपोथाइरॉइडिज़्म के लक्षण 

हाइपोथाइरॉइडिज़्म में मरीज को ज्यादा थकान, ब्रेन फॉग, मेमोरी प्रॉब्लम, स्किन ड्राई, बालों को झड़ना, ज्यादा ठंड लगाना, कब्ज, इर्रेगुलर पीरियड्स और इन्फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है. 

हाइपरथाइरॉइडिज़्म के लक्षण 

हाइपरथाइरॉइडिज़्म में वजन कम होना, एंजायटी, नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन, ज्यादा पसीना आना, हाथों में कंपन, आंखों का उभरना, हार्ट रेट तेज होना, लूज़ मोशन्स, इर्रेगुलर पीरियड्स और इन्फर्टिलिटी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.

प्रेग्नेंसी में थायराइड डिसऑर्डर 

प्रेग्नेंसी  के दौरान थायराइड मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं. मां में एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है, जबकि बच्चे में लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन और प्रीटर्म डिलिवरी का खतरा बढ़ सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनकंट्रोल्ड थाइरॉइड डिज़ीज़ में इन्फर्टिलिटी और मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है. खासकर हाइपोथाइरॉइडिज़्म में बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है.इसलिए थाइरॉइड डिज़ीज़ का समय पर पता लगाना और सही इलाज कराना बेहद ज़रूरी है. कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित सलाह लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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About the Author
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Dr. Meera Pathak

डॉ. मीरा पाठक, MBBS, MS (Gynae/Obs) और गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश, जिला गौतम बुद्ध नगर में वरिष्ठ चिकत्सा अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हैं. उ...और पढ़ें

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