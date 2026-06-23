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योग और सही खानपान से थाइरॉइड पर काफी हद तक पाया जा सकता है नियंत्रण

आज के समय में थायरॉइड की प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. यह सिर्फ औरतों में ही नहीं, पुरुषों और यंग एज में भी देखने को मिल रही है. थायरॉइड एक छोटी-सी ग्रंथि होती है, जो गले के सामने वाले हिस्से में होती है.

Written ByDr. Priyanka Trivedi
Published: Jun 23, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:24 PM IST
योग और सही खानपान से थाइरॉइड पर काफी हद तक पाया जा सकता है नियंत्रण

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