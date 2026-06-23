आज के समय में थायरॉइड की प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. यह सिर्फ औरतों में ही नहीं, पुरुषों और यंग एज में भी देखने को मिल रही है. थायरॉइड एक छोटी-सी ग्रंथि होती है, जो गले के सामने वाले हिस्से में होती है. यह ग्लैंड बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी,वेट , हार्ट बीट,डाइजेशन और मेंटल हेल्थ को सही करने वाले हार्मोन बनाती है. जब यह ग्लैंड सही अनुपात में हार्मोन नहीं बना पाती, तब कई प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है .
थायरॉइड वैसे तो दो प्रकार का होता है – हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म. हाइपोथायरॉइड में हार्मोन कम बनते हैं, जिससे वजन बढ़ना, थकान, कब्ज, बाल झड़ना और स्किन का ड्राई होना जैसी प्रॉब्लम होती हैं. वहीं, हाइपरथायरॉइड में हार्मोन अधिक बनते हैं, जिससे घबराहट, वजन घटना, नींद की कमी और दिल की धड़कन तेज होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.
आपके लिए अच्छी बात यह है कि सही दिनचर्या,सही खानपान और नियम से योगाभ्यास से थायरॉइड की परेशानी को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है.बहुत-से लोगों को इससे बहुत फायदा मिला है. यदि आपको दवा दी गई है, तो उसे डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करना चाहिए.
योग केवल शरीर को लचीला बनाने का का काम नहीं करता ,यह तो शरीर की इंटरनल ग्लैंड के काम को भी सही करने में हेल्प करता है. योग करने से स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हार्मोन बैलेंस रहते है .
आजकल ज्यादातर लोगों में ‘स्ट्रेस’ थायरॉइड की परेशानी को बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन चुका है. जब आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते है, तो शरीर में हार्मोन का बैलेंस कम होने लगता है. योग मन को शांत करता है और शरीर को नेचुरली से हेल्दी बनाने में हेल्प करता है.
1. सर्वांगासन
इसे थायरॉइड के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है. इस आसन में ठोड़ी गर्दन से लगती है, जिससे थायरॉइड ग्लैंड के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ग्लैंड अपना सही काम करती है.
2. मत्स्यासन
यह आसन गले और चेस्ट को फैलाने का काम करता है. सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करने से बहुत लाभ मिलता है, सीधा थायरॉयड पर असर होता है.
3. भुजंगासन
भुजंगासन से गर्दन और रीढ़ की लचीली और मजबूत होती हैं और आपके शरीर में ऊर्जा आती है.
4. उष्ट्रासन
उष्ट्रासन में गर्दन पीछे की ओर झुकती है, जिससे गले में खिंचाव आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे सीधा असर थायरॉइड ग्लैंड पर पड़ता हैं.
5. सेतुबंधासन
सेतुबंध आसन तनाव कम करने और हार्मोन को संतुलित रखने में हेल्पफुल माना जाता है.
थायरॉइड के रोगियों के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है.
अनुलोम-विलोम
यह शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है.
भ्रामरी प्राणायाम
भ्रामरी करने से मन को शांति मिलती है और स्ट्रेस और एंजाइटी कम किया जा सकता है.
उज्जायी प्राणायाम
इसे थायरॉइड के लिए बहुत ही रूप से जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसमें गले के हिस्से पर हल्का असर पड़ता है, जो थायरॉइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है .
रोज़ अगर आप से 20 मिनट तक प्राणायाम करते है, तो शरीर और मन दोनों को ही हेल्दी बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही जरूरी है .
योग के साथ-साथ सही खानपान भी बहुत जरूरी है. केवल दवाओं पर टिके रहने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती. अगर आपने खाने-पीने में सुधार किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है.
आयोडीन वाला भोजन जरूर लेना है आपको
थायरॉइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है. आयोडीन वाली चीज़ें नमक का सही इस्तेमाल करना चाहिए. इसके साथ ही थोड़ी देर धूप में भी बैठें
प्रोटीन युक्त भोजन जरूर लेना है आपको
दालें, पनीर, दूध, दही, छाछ और अंकुरित अनाज शरीर को प्रोटीन देते हैं और हार्मोन को सही करने में हेल्प करते हैं.
आपको ताजे फल और सब्जियां ज़रूर खाने हैं
मौसम के फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, टमाटर और खीरा शरीर को जरूरी विटामिन और पोषण देते हैं.
आपको सेलेनियम और जिंक ज़रूर लेना चाहिए
अखरोट, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज थायरॉइड के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते है .
सही क्वांटिटी में पानी पिएं
पूरे दिन सही क्वांटिटी में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है.
थायरॉइड के पेशेंट को ज़्यादा जंक फूड, तली-भुनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए.
ज़्यादा स्ट्रेस , देर रात तक जागना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है. इसलिए नियम से दिनचर्या को शामिल करना जरूरी है.
जीवन जीने के तरीके में बदलाव भी जरूरी
थायरॉइड केवल एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, यह आपकी लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है. समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, नियम से व्यायाम करना और पॉजिटिव सोच रखना ट्रीटमेंट का एक पार्ट है.
रोज़ कम से कम 30 मिनट योग और 20 से 30 मिनट जल्दी जल्दी चलना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है. साथ ही मोबाइल और स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कम करके मेंटल हेल्थ को सही बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए.
थायरॉइड की समस्या आज लाखों लोगों को हो रही है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. सही खानपान ,रोज़ योगाभ्यास, प्राणायाम और सही जीवन जीने के तरीके को अपनाकर इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है. योग शरीर की ग्रंथियों को एक्टिव करने,स्ट्रेस कम करने और हार्मोन को बैलेंस रखने में हेल्पफुल है, और पौष्टिक खाना शरीर को जरूरी पोषण देता है.
यदि योग और सही खानपान को रोज़ के जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, तो थायरॉइड से जुड़ी दिक्कत में सुधार देखा जा सकता है. सही जीवन जीने का तरीका ही हेल्दी लाइफ की सबसे मजबूत कड़ी है.