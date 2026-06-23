आज के समय में थायरॉइड की प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. यह सिर्फ औरतों में ही नहीं, पुरुषों और यंग एज में भी देखने को मिल रही है. थायरॉइड एक छोटी-सी ग्रंथि होती है, जो गले के सामने वाले हिस्से में होती है. यह ग्लैंड बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी,वेट , हार्ट बीट,डाइजेशन और मेंटल हेल्थ को सही करने वाले हार्मोन बनाती है. जब यह ग्लैंड सही अनुपात में हार्मोन नहीं बना पाती, तब कई प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है .