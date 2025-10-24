Advertisement
trendingNow12973481
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बादाम का भी बाप है ये छोटा सा दिखने वाला ड्राई फ्रूट, सेहत के लिए किसी वरदान से नहीं है कम!

Tiger Nut Benefits:  सेहत को हमेशा फिट रखने के लिए खान-पान का बेहतर होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. ड्राई फ्रूट का सेवन भी आपको रोजाना करना चाहिए, आज आपको बताते हैं कौन सा ड्राई फ्रूट बादाम से भी ज्यादा फायदेमंद होता है.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बादाम का भी बाप है ये छोटा सा दिखने वाला ड्राई फ्रूट, सेहत के लिए किसी वरदान से नहीं है कम!

Tiger Nut Benefits:   ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको रोजाना इसका सेवन करना चाहिए. आपको बता दें बादाम का भी बाप टाइगर नट है, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें कई सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर में कई सारे फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं टाइगर नट का रोजाना सेवन करने से कौन-कौन से फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं. आप भी नोट कर लें फायदे.
 

1. एनर्जी बढ़ता है

अगर आप रोजाना टाइगर नट का सेवन करते हैं, तो आपको कई सारे गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. अगर आप सुबह के समय रोजाना टाइगर नट का सेवन करते हैं, तो एनर्जी लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आपको कमजोरी भी नहीं लगती है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

2. मांसपेशियों को मजबूत

अगर आप रोजाना टाइगर नट  को सुबह के समय खाते हैं, तो  मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और आपका शरीर भी एकदम फौलादी की तरह फिट रहता है. अगर आप अपनी हड्डियों को भी मजबूत करना चाहते हैं, तो भी आप इसका सेवन कर सकती हैं.
 

3. हार्ट हेल्थ में सुधार

आपको बता दें हार्ट हेल्थ में सुधार के लिए भी ये नट्स काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. आपको शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी ये मददगार साबित होता है. आपको रोजाना इस नट्स का सेवन करना चाहिए. 
 

इसे भी पढ़ें: लहसुन का इस तरह करें सेवन, जोड़ों के दर्द और गठिया की समस्या होगी दूर!

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.  

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

tiger nuttiger nut benefitsHealth care tips

Trending news

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार