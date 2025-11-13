दिमाग की नस कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इन संकेतों की ना करें अनदेखी

दिमाग शरीर का सबसे जरूरी अंग हैं. दिमाग की नसों में गड़बड़ी होने पर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. दिमाग की नसों में कमजोरी के पीछे कई कारण हो सकता है. जैसे चोट लगना, पोषक तत्वों की कमी आदि. दिमाग की नसों में कमजोरी आने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर बड़ी समस्या से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं दिमाग की कमजोर नसें होने पर क्या संकेत नजर आते हैं.

अचानक तेज सिरदर्द होना

अगर आपको अचानक तेज सिरदर्द होता है दवाई लेने के बाद भी यह दर्द कम नहीं होता है तो इसे नजरअंदाज ना करें यह दिमाग की नसों में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. दरअसल दिमाग की नसें कमजोर होने पर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेशन में कमी आती है जिस वजह से तेज सिरदर्द होता है.

पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस होना

दिमाग की नसों में कमजोरी होने पर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. दरअसल पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस होती है. झुनझुन की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

देखने में दिक्कत

दिमाग की नसें कमजोर होने पर इसका असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है. क्योंकि दिमाग की नसों का संबंध शरीर के हर अंग से होता है. वहीं दिमाग और आंखों की नसें जुड़ी होती है ऐसे में दिमाग की नसे कमजोर होती है तो आंखों पर जल्दी असर पड़ता है. दिमाग की नसे कमजोर होने पर धुंधला या डबल दिख सकता है. अगर आपको धुंधला या डबल दिख रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें.

