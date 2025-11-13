Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दिमाग की नस कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इन संकेतों की ना करें अनदेखी

आज के समय में अधिक तनाव और अनहेल्दी डाइट की वजह से ना केवल शरीर के अन्य अंग प्रभावित हो रहे हैं ब्लिक दिमाग की नसों पर भी इसका असर पड़ रहा है. यंग लोगों की दिमाग की नसे कमजोर हो रही है. नस कमजोर होने पर ये संकेत नजर आते हैं.

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:00 AM IST
दिमाग की नस कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इन संकेतों की ना करें अनदेखी

दिमाग शरीर का सबसे जरूरी अंग हैं. दिमाग की नसों में गड़बड़ी होने पर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. दिमाग की नसों में कमजोरी के पीछे कई कारण हो सकता है. जैसे चोट लगना, पोषक तत्वों की कमी आदि. दिमाग की नसों में कमजोरी आने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर बड़ी समस्या से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं दिमाग की कमजोर नसें होने पर क्या संकेत नजर आते हैं. 

अचानक तेज सिरदर्द होना 
अगर आपको अचानक तेज सिरदर्द होता है दवाई लेने के बाद भी यह दर्द कम नहीं होता है तो इसे नजरअंदाज ना करें यह दिमाग की नसों में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. दरअसल  दिमाग की नसें कमजोर होने पर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेशन में कमी आती है जिस वजह से तेज सिरदर्द होता है. 

पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस होना 
दिमाग की नसों में कमजोरी होने पर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. दरअसल पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस होती है. झुनझुन की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

देखने में दिक्कत 
दिमाग की नसें कमजोर होने पर इसका असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है. क्योंकि दिमाग की नसों का संबंध शरीर के हर अंग से होता है. वहीं दिमाग और आंखों की नसें जुड़ी होती है ऐसे में दिमाग की नसे कमजोर होती है तो आंखों पर जल्दी असर पड़ता है. दिमाग की नसे कमजोर होने पर धुंधला या डबल दिख सकता है. अगर आपको धुंधला या डबल दिख रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

brain abilitybrain weaknessnerves

