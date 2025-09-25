Tips and Trick: करेले का कड़वाहट दूर करेगा ये उपाय, बस जान लें ये उपाय!

करेले की सब्जी स्वाद में कड़वी लगती है इस वजह से घर में बच्चे क्या कभी-कभी बड़े भी करेले का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं. करेला स्वाद में कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. करेले के सेवन करन से ब्लड शुगर समेत कई समस्या कंट्रोल रहती है. अगर आपके घर में भी कड़वाहट की वजह से करेले का सेवन नहीं करते हैं तो हम आपको ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर करेला का कड़वापन दूर हो सकता है.

नमक लगाकर छोड़ दें

करेले को काट लें. इसके बाद इसमें नमक डालकर छिड़क दें. 20 से 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें. नमक करेले के कड़वे रस को बाहर निकाल देगा. इसके बाद करेले को अच्छे से धो लें.

गुनगुने पानी का इस्तेमाल

कटा हुआ करेले को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद इसे गुनगुने पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें. पानी में हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं, इससे करेले का कड़वापन कम हो सकता है.

नींबू का रस

करेले का कड़वापन दूर करन के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. करेला लें, इसके बाद इसे काट दें अब करेले पर नींबू का रस डालकर इसे छोड़ दें. नींबू के रस से करेले की खटास कम हो सकती है.

सिरका और चीनी का इस्तेमाल

करेले के कड़वापन दूर करने के लिए आप सिरका और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहसे सिरका लें इसमें थोड़ी चीनी मिला दें. इसके बाद इसे करेले में डालकर मेरिनेट करें. ऐसा करने से करेले का कड़वापन दूर हो सकता है.

