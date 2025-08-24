सालों पुरानी जंग लगी लोहे की कड़ाही मिनटों में होगी साफ, नमक का ये देसी उपाय करेगा आपकी मदद
सालों पुरानी जंग लगी लोहे की कड़ाही मिनटों में होगी साफ, नमक का ये देसी उपाय करेगा आपकी मदद

जंग लगी लोहे की कड़ाही को साफ करना काफी मुश्किल होता है. आप नमक की मदद से कड़ाही को मिनटों में साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं काली जंग लगी कड़ाही को कैसे साफ करें. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 24, 2025, 07:12 PM IST
सालों पुरानी जंग लगी लोहे की कड़ाही मिनटों में होगी साफ, नमक का ये देसी उपाय करेगा आपकी मदद

लोहे की कड़ाही में अक्सर जंग लग जाते हैं. लोहे की काली जंग लगी कड़ाही को साफ करना आसान काम नहीं है. जंग लगी कड़ाही को आप कुछ ट्रिक की मदद से साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं काली कड़ाही की सफाई कैसे करें.

 

कड़ाही की साफी कैसे करें

काली कड़ाही को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, नमक और सफेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

घर पर कैसे साफ करें काली कड़ाही

गंदी और जंग लगी कड़ाही को आप आसानी से घर में साफ कर सकते हैं. सबसे पहले कड़ाही के ऊपर टूथपेस्ट लगाएं. इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा और नमक छिड़कें. इसके बाद इसमें सफेद सिरका डालें. जैसे ही आप ये सब चीजें डाल देंगे. एक केमिकल रिएक्शन होगा. जैसे आपको बुलबुले दिखें समझ लीजिए सफाई का काम शुरू हो गया.

 

10 से 20 मिनट निकल जाएगा सारा जंग

इस मिश्रण को जंग लगी कड़ाही पर 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. आप देखेंगे कि कड़ाही पर लगा जंग धीरे-धीरे हटने लग जाएगा. अब स्क्रबर की मदद से कड़ाही साफ कर लें. बिना ज्यादा मेहनत करें कड़ाही से जंग हट जाएगी.आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस पेस्ट की मदद से लोह की कड़ाही को साफ कर सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: बिना सीढ़ी-टेबल चढ़े इस ट्रिक से साफ होगा गंदा पंखा, देसी जुगाड़ से मिनटों में चमकने लगेगा फैन! 

 

