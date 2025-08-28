मिक्सी नहीं कुकर के अंदर केवल 5 मिनट में मलाई से बनाएं देसी घी, जानें सीक्रेट

Tips And Tricks: अधिकतर भारतीय लोग खाना बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करते हैं. घी से बना हलवा हो या पराठा घी डालते ही टेस्ट बढ़ जाता है. वहीं घी खाना सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है. मार्केट में घी भी मिलावटी मिलता हैं. ऐसे में अधिकतर महिलाएं घर में देसी घी बनाती हैं. देसी घी बनाने का तरीका काफी लंबा और झंझट से भरा हुआ है. ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप कम समय में देसी घी बना पाएंगे.

देसी घी बनाने में समय

वैसे तो देसी घी बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है. वहीं लगातार गैस के पास खड़ा होना पड़ता है. आपको कुछ आसान टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आप आसानी से घी बना लेंगे.

देसी घी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले फ्रिज में रखी हुई मलाई निकाल लें. इसके बाद प्रेशर कुकर लें. प्रेशर कुकर में पानी डाल लें. अब इसमें मलाई डालें. पानी डालने की वजह से मलाई चिपकेगी नहीं वहीं सफाई के दौरान दिक्कत भी नहीं होगी.

मलाई और पानी को कर लें मिक्स

अब पानी और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद कुकर का ढक्कन गैस पर रख दें. 2 से 3 सीट लगने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. कुकर से प्रेशर को नेचुरली निकलने दें.

मिलेगा घी का खोया

जैसे ही कुकर का प्रेशर खत्म हो जाए तो ढक्कन खोलकर गैस ऑन करके फिर से इसे पकाएं. मलाई अच्छे से पिघल जाएगी वहीं घी यानी खोया अलग हो जाएंगे. अब इस व्हाइट बटर को छानकर जार में स्टोर कर लें. इस बटर को आप पराठा में लगाकर खा सकत हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

घी बनाने के लिए हमेशा ताजा मलाई का इस्तेमाल करें. पुरानी मलाई से घी में खट्टी गंध आ सकती है.

कुकर में मलाई डालने से पहले थोड़ा पानी जरूर डालें ताकि कुकर जले ना.

कुकर का ढक्कन तभी खोले जब कुकर का प्रेशर सारा खुद निकल गया हो.

घी को हमेशा कांच के जार में स्टोर करना चाहिए.

