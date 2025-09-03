महंगे फर्नीचर, खिड़की और दरवाजे को दीमक कर रहे खराब, ये आसान उपाय जड़ से कर देगा सफाया!

Tips and Tricks: बरसात के दिनों में नमी की वजह से घर में दीमक होने का रिस्क बढ़ जाता है. दीमक घर के फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों रर लग जाते हैं. लकड़ी को अंदर से खोखला बना देते हैं. समय रहते दीमक को नहीं हटाया गया था पूरे घर में दीमक फैल जाते हैं. दीमक घर की दीवारों से लेकर छत पर फैल जाते हैं. ऐसे में आप दीमक से निजात पाने के लिए इन घरेलू उपाय को अपना सकते हैं.

नीम का तेल

अगर आपके फर्नीचर में दीमक लग गई है तो आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम का तेल नेचुरल और असरदार उपाय है. आप नीम के तेल को फर्नीचर पर लगाएं. लगातार कई दिनों तक फर्नीचर पर नीम का तेल लगाने से दीमक भाग जाएंगे. नीम की तेज गंध और इसके औषधीय गुण दीमक को दोबारा पनपने नहीं देते हैं. नीम के तेल का इस्तेमाल करने से लंबे समय तक दीमक नहीं आते हैं.

सिरका और नींबू

फर्नीचर और लकड़ी के दरवाजे या खिड़की पर लगे दीमक को हटाने के लिए आप सिरका और नींबू के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिरका और नींबू का रस लें. इसके बाद इसे स्प्रे बोतल में डाल दें. इसके बाद इस मिश्रण को फर्नीचर, खिड़की और दरवाजे पर छिड़क दें. रोजाना ऐसा करें. दीमक गायब हो जाएंगे.

लौंग का तेल

दीमक को भगाने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लौंग के तेल में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो कि दीमक को नुकसान पहुंचाते हैं. लौंग का तेल का इस्तेमाल करने से दीमक की समस्या कम हो सकती है. कुछ दिनों तक लौंग के तेल का इस्तेमाल करें दीमक की समस्या से निजात मिल सकती है.

नमी ना बनने दें

दीमक की समस्या नमी वाले घर में ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में आप अपने घर में नमी ना बनने दें. साफ-सफाई का खास ध्यान दें. बीच-बीच में खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि घर में हवा आ सकते हैं ताकि घर में नमी ना हो.

