महंगे फर्नीचर, खिड़की और दरवाजे को दीमक कर रहे खराब, ये आसान उपाय जड़ से कर देगा सफाया!
Advertisement
trendingNow12907553
Hindi Newsलाइफस्टाइल

महंगे फर्नीचर, खिड़की और दरवाजे को दीमक कर रहे खराब, ये आसान उपाय जड़ से कर देगा सफाया!

Tips and Tricks:  बरसात के दिनों में नमी की वजह से दीमक की समस्या होने लगती हैं. दीमक की समस्या से राहत पाने के लिए आप इन उपाय को कर सकते हैं. आइए जानते हैं दीमक को भगाने का आसान तरीका क्या है?

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगे फर्नीचर, खिड़की और दरवाजे को दीमक कर रहे खराब, ये आसान उपाय जड़ से कर देगा सफाया!

Tips and Tricks: बरसात के दिनों में नमी की वजह से घर में दीमक होने का रिस्क बढ़ जाता है. दीमक घर के फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों रर लग जाते हैं. लकड़ी को अंदर से खोखला बना देते हैं. समय रहते दीमक को नहीं हटाया गया था पूरे घर में दीमक फैल जाते हैं. दीमक घर की दीवारों से लेकर छत पर फैल जाते हैं. ऐसे में आप दीमक से निजात पाने के लिए इन घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. 

नीम का तेल 
अगर आपके फर्नीचर में दीमक लग गई है तो आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम का तेल नेचुरल और असरदार उपाय है. आप नीम के तेल को फर्नीचर पर लगाएं. लगातार कई दिनों तक फर्नीचर पर नीम का तेल लगाने से दीमक भाग जाएंगे. नीम की तेज गंध और इसके औषधीय गुण दीमक को दोबारा पनपने नहीं देते हैं. नीम के तेल का इस्तेमाल करने से लंबे समय तक दीमक नहीं आते हैं. 

सिरका और नींबू 
फर्नीचर और लकड़ी के दरवाजे या खिड़की पर लगे दीमक को हटाने के लिए आप सिरका और नींबू के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिरका और नींबू का रस लें. इसके बाद इसे स्प्रे बोतल में डाल दें. इसके बाद इस मिश्रण को फर्नीचर, खिड़की और दरवाजे पर छिड़क दें. रोजाना ऐसा करें. दीमक गायब हो जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

लौंग का तेल 
दीमक को भगाने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लौंग के तेल में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो कि दीमक को नुकसान पहुंचाते हैं. लौंग का तेल का इस्तेमाल करने से दीमक की समस्या कम हो सकती है. कुछ दिनों तक लौंग के तेल का इस्तेमाल करें दीमक की समस्या से निजात मिल सकती है. 

नमी ना बनने दें 
दीमक की समस्या नमी वाले घर में ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में आप अपने घर में नमी ना बनने दें. साफ-सफाई का खास ध्यान दें. बीच-बीच में खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि घर में हवा आ सकते हैं ताकि घर में नमी ना हो. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Tips and Trickslifestyle

Trending news

J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
;