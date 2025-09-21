चिपचिपी चिमनी की गंदगी ऐसे होगी दूर, जान लें इस साफ करने का तरीका!

Tips and Tricks: किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन में काली गंदगी जमा हो जाती है. ये गंदगी आसानी से साफ नहीं होती है. आइए जानते हैं किचन की चिमनी की गंदगी कैसे साफ करें.
Trending Photos
किचन से धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी और एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया जाता है. खाना बनाते समय तेल और मसालों की भाप की वजह से चिमनी और एग्जॉस्ट फैन पर गंदगी जम जाती है. धीरे-धीरे यह गंदगी चिपचिपी और काली हो जाती है जिसे साप करना आसान नहीं होता है. आप इन टिप्स की मदद से चिमनी की गंदगी को साफ कर सकते हैं.
बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल
चिमनी और एग्जॉस्ट की सफाई के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी लें. इसमें दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल लें. अब इसमें चिमनी के फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड को डुबो दें. कुछ देर बाद ब्रश की मदद से इसे साफ कर लें.
सिरका और नमक
चिमनी की गंदगी को साफ करने के लिए आप सिरका और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले सिरके में एक चम्मच नमक और गुनगुना पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे स्प्रे बोतल में डालकर चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की सफाई करें. इस टिप की मदद से आप आसानी से चिमनी पर जमी काली गंदगी को साफ कर लेंगे.
नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल
चिमनी या एग्जॉस्ट फैन पर जमी गंदगी को साफ करन के लिए डिशवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्म पानी में डिश वॉश लिक्विड डालें. इस पानी में चिमनी के फिल्टर और एग्जॉस्ट ब्लेड को भिगोएं. ब्रश की मदद से इसे साफ करें.