चिपचिपी चिमनी की गंदगी ऐसे होगी दूर, जान लें इस साफ करने का तरीका!
Advertisement
trendingNow12931354
Hindi Newsलाइफस्टाइल

चिपचिपी चिमनी की गंदगी ऐसे होगी दूर, जान लें इस साफ करने का तरीका!

Tips and Tricks: किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट फैन में काली गंदगी जमा हो जाती है. ये गंदगी आसानी से साफ नहीं होती है. आइए जानते हैं किचन की चिमनी की गंदगी कैसे साफ करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चिपचिपी चिमनी की गंदगी ऐसे होगी दूर, जान लें इस साफ करने का तरीका!

किचन से धुआं बाहर निकालने के लिए चिमनी और एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया जाता है. खाना बनाते समय तेल और मसालों की भाप की वजह से चिमनी और एग्जॉस्ट फैन पर गंदगी जम जाती है. धीरे-धीरे यह गंदगी चिपचिपी और काली हो जाती है जिसे साप करना आसान नहीं होता है. आप इन टिप्स की मदद से चिमनी की गंदगी को साफ कर सकते हैं. 

बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल 
चिमनी और एग्जॉस्ट की सफाई के लिए आप बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी लें. इसमें दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल लें. अब इसमें चिमनी के फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड को डुबो दें. कुछ देर बाद ब्रश की मदद से इसे साफ कर लें. 

सिरका और नमक 
चिमनी की गंदगी को साफ करने के लिए आप सिरका और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले सिरके में एक चम्मच नमक और गुनगुना पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इसे स्प्रे बोतल में डालकर चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की सफाई करें. इस टिप की मदद से आप आसानी से चिमनी पर जमी काली गंदगी को साफ कर लेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल 
चिमनी या एग्जॉस्ट फैन पर जमी गंदगी को साफ करन के लिए डिशवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्म पानी में डिश वॉश लिक्विड डालें. इस पानी में चिमनी के फिल्टर और एग्जॉस्ट ब्लेड को भिगोएं. ब्रश की मदद से इसे साफ करें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleTips and Tricks

Trending news

'कल से शुरू होगा GST बचत उत्सव', देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देकर बोले PM
pm modi speech LIVE updates
'कल से शुरू होगा GST बचत उत्सव', देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देकर बोले PM
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
;