महंगी बनारसी साड़ी हो सकती है नकली, शॉपिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

शादी हो या त्योहार बनारसी साड़ी महिलाओं के लिए बेहद खास होती है. बनारसी साड़ी पहन रॉयल लुक मिलता है. आज के समय में बनारसी साड़ी खरीदते समय असली और नकली की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है. कई बार लोग असली बनारसी समझकर नकली साड़ी खरीद लेते हैं. चलिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे इन टिप्स की मदद से आप असली और नकली बनारसी साड़ी में अंतर कर पाएंगे.

डिजाइन उभरा हुआ

असली बनारसी साड़ी हाथ से बुनी हुई होती है. साड़ी का कपड़ा थोड़ा भारी और डिजाइन उभरा हुआ लगता है. धागों की बनावट महसूस होती है. वहीं नकली बनारसी मशीन से बनी होती है, ऐसे में इसके डिजाइन फ्लैट और कपड़ा हल्का होता है. बुनाई पर ध्यान देंगे तो आपको अंतर नजर आ सकता है.

जरी

असली बनारसी में जरी सोने-चांदी की पॉलिश वाले धागों से बनाई जाती है जिसकी चमक हल्की लेकिन बहुत ही रॉयल होती है. निकली जरी ज्यादा चकमदार और देखने में प्लास्टिक की तरह लगती है. असली जरी का धागा हल्का खुरदुरा होता है वहीं नकली साड़ी का धागा स्मूद होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पल्लू और बॉर्डर

असली बनारसी साड़ी का पल्लू और बॉर्डर हमेशा चौड़ा और भारी होता है. इस चौड़े और भारी पल्लू से साड़ी में रिचनेस देखने को मिलती है. नकली साड़ियों में बॉर्डर हल्का और पतला होता है क्योंकि इसे मशीन से बनाया जाता है. पल्लू से भी आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं.

दुल्हन के लिए परफेक्ट हैं ब्राइडल बैंगल्स के डिजाइंस, मिलेगा गॉर्जियस ट्रेडिशनल लुक