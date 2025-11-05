हीटर-ब्लोअर की जरूरत नहीं! ठंड में बस अपनाएं ले ये देसी जुगाड़, छू भी नहीं सकेगी सर्दी

Winter Home Tips: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ठंडी हवाएं घरों को ठंडा बना रही है. ऐसे में ठंड से बचने के लिए ठंडे कपड़ों के साथ-साथ हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है. लेकिन ऐसी चीजों से बिजली ज्यादा खर्च होती है. साथ ही ऐसी चीजें हवा को ड्राई बना देते हैं. ऐसे में अगर आप बिना हीटर या ब्लोअर के गर्माहट पाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान देसी उपायों के बारे में बताएंगे, जिसे अपना कर आप घर को गर्म और आरामदायक बना सकते हैं.

दरवाजों और खिड़कियों की सीलिंग करें

सर्दियों में ठंडी हवा आने का रास्ता दरवाजों और खिड़कियों के किनारे होते हैं. ऐसे में ठंड के दौरान दरवाजों और खिड़कियों को सील कर देने से घर के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलती. इसके लिए आप दरवाजों के नीचे या किनारों पर रबर की पट्टियां, पुराने कपड़ों के रोल या फोम स्ट्रिप्स लगा सकते हैं. इससे ठंडी हवा घर के अंदर नहीं पाती और कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

मोटे पर्दे और कालीन का इस्तेमाल

अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक कमरा ठंडा नहीं हो, तो खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा लें और फर्श पर ऊनी कालीन बिछाएं. मोटे पर्दे बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकते हैं, वहीं कालीन फर्श की ठंडक को कम करते हैं. ऐसा करने से पैर जल्दी ठंडे नहीं होते और कमरा लंबे समय तक गर्म महसूस होता है. साथ ही ये भी कोशिश करें कि पर्दे का रंग गहरा हो, जिससे गर्मी बेहतर तरीके के रुके.

धूप का सही इस्तेमाल

ठंड में धूप नेचुरल हीटर के तरह काम करता है. ऐसे में सर्दियों में ठंड से बचने के लिए आप धूप का सही इस्तेमाल कर सकते हैं. दिन के समय जब धूप आती है, तो पर्दे और खिड़कियों को खोल दें, जिससे सूरज की किरणें अंदर नहीं आ सकें. ऐसा करने से कमरा नेचुरल तरीके से गर्म रहेगा. वहीं शाम के समय ठंड होने से पहले पर्दे और खिड़कियों को बंद कर लें, जिससे कमरे में दिनर गर्मी बनी रहेगी. आपको बता दें, जिन कमरों में धूप नहीं आती है, वहां फर्श को नमक वाले पानी से पोंछने से आपको फायदा हो सकता है. ऐसे करने नमी कम होती है और हवा हल्की गर्म लगती है.

दीये, मोमबत्तियों और गर्म पानी का इस्तेमाल

शाम के समय मिट्टी के दीये या मोमबत्तियां जलाना रोशनी के साथ-साथ गर्माहट भी फैलाता है. ऐसा करने से कमरे में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वातावरण शुद्ध रहता है. साथ ही फर्श पर गर्म पानी से पोछा लगाने से ठंडक दूर होती है और कमरा आरामदायक लगता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.