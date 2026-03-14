पहली बार इंडक्शन चूल्हे पर बना रहे हैं खाना, इन बातों का रखें ध्यान

मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से गैस सप्लाई पर काफी असर पड़ रहा है. भारत में भी LPG गैस की दिक्कत देखने को मिल रही है. गैस ना होने की वजह से अधिकतर लोग कुकिंग के अन्य विकल्प की तलाश में हैं. भारत में अधिकतर लोग इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह बिजली से चलता है. इंडक्शन का पहली बार इस्तेमाल करने में कुछ लोगों को दिक्कत आती है. इन छोटी गलतियों से इंडक्शन को नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं पहली बार इंडक्शन पर खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्यों फायदेमंद है इंडक्शन चूल्हा

इंडक्शन चूल्हा आज के समय में बेहद फायदेमंद है. यह किचन का एक स्मार्ट अप्लायंस है. ना केवल गैस की बचत करता है बल्कि खाना भी जल्दी बनाने में मदद करता है. इंडक्शन में हीट सीधे बर्तन में बनती है जिससे समय और बिजली दोनों की बचत होती है. छोटे परिवार, स्टूडेंट्स और कामकाजी लोगों के लिए बेहद अच्छा विकल्प है. अगर आप पहली बार इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें.

सही बर्तन का चुनाव

इंडक्शन पर हमेशा उसी बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसके लिए बनाए गए हो. इंडक्शन के लिए स्टील और आयरन बेस वाले बर्तन अच्छे माने जाते हैं. अगर आप गलत बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो खाना ठीक से नहीं बनेगा. कई बार गलत बर्तन रखने से इंडक्शन काम नहीं कता है. इसलिए सही बर्तन का चुनाव करें.

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हल्के साइज का बर्तन

बहुत भारी और बड़े बर्तन इंडक्शन की प्लेट को नुकसान पहुंचा सकता है.हमेशा हल्के और सही साइज के बर्तन का इस्तेमाल करें. ताकि मशीन सुरक्षित रहे और खाना जल्दी बन जाए.

सफाई का ध्यान

कुकिंग के बाद इंडक्शन को ठंडा होने दें. इसके बाद सूखे या फिर हल्के गीले कपड़े से साफ करें. सफाई हमेशा प्लग निकालकर ही करना चाहिए. नहीं करंट का रिस्क हो सकता है.

ब्लोअर और वेंट की सफाई

इंडक्शन के नीच लगे फैन या ब्लोअर में धूल जमा हो जाता है. धूल की वजह से मशीन गर्म हो सकती है. ऐसे में समय-समय पर ब्रश की मदद से इसे साफ करते रहें. ताकि मशीन लंबे समय तक बिना रुकावट सही चलती रहे.