स्वेटर-कंबल से रोएं हटाने के लिए क्या करें? इन आसान ट्रिक्स से नए जैसे हो जाएंगे पुराने कपड़े

Tips for Removing Lint from Woolen Clothes: अक्सर सर्दियों के कपड़ों में रोएं हो जाते हैं, जो उन्हें पुराने बना देते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के कुछ आसान तरीके बताएंगे.

 

Nov 17, 2025, 09:36 PM IST
स्वेटर-कंबल से रोएं हटाने के लिए क्या करें? इन आसान ट्रिक्स से नए जैसे हो जाएंगे पुराने कपड़े

Removing Lint from Woolen Clothes: सर्दियों में अक्सर स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल पर छोटे-छोटे रोएं या लिंट जम जाते हैं. इससे कपड़े की खूबसूरती खराब हो जाती है, कपड़े भद्दे दिखने लगते हैं और नए कपड़े भी कुछ ही दिनों में पुराने हो जाते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की से आप इनसे मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही आसान और असरदार टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने विटंर के कपड़ों को फिर से नया जैसे बना सकते हैं. 

 

लिंट रोलर का करें इस्तेमाल 
लिंट रोलर के इस्तेमाल से आप सर्दियों के कपड़ों के रोएं आसानी से हटा सकते हैं. लिंट रोलर रोएं हटाने का सबसे आसान और तेज तरीका है. इसके चिपकने वाले रोल पर कपड़ों के रोएं तुरंत चिपक जाते हैं. बस रोलर को स्वेटर या जैकेट पर हल्के हाथ से ऊपर-नीचे करने की जरूरत होती है. अगर आपके पास लिंट रोलर नहीं है, तो आप टेप के इस्तेमाल से भी रोएं हाट सकते हैं. टेप को उंगलियों पर लपेटकर कपड़ें पर दबाएं और खीचें, इससे आसानी से रोएं निकल आएंगे. 

शेविंग रेजर
कई लोग पुराने शेविंग रेजर से भी रोएं हटाते हैं. इसकी मदद से स्वेटर पर जमे सख्त रोएं अक्सर हाथ से या रोलर से साफ हो जाते हैं. कपड़े सो सीधी फैलाएं और रेजर को हल्के हाथ से एक तरफ से चलाएं. हालांकि ध्यान रखें कि बहुत तेज प्रेशर डालने से कपड़े के धागे कट सकते हैं. इस तरीके से आप वूलन स्वेटर, जैकेट और गर्म लेगिंग से रोएं हटा सकते हैं. 

 

धोने का सही तरीका
अक्सर गलत तरीके से गर्म कपड़ों को धोने से रोएं आने लगते हैं. ऐसे में वूलन कपड़ों को हमेशा हल्के डिटर्जेंट से ठंडे पानी से धोना चाहिए. साथ ही धोते समय कपड़ों को उल्टा रखना चाहिए और घिसने वाली मशीन वॉस से बचना चाहिए. ऐसे कपड़ों को धोने से कपड़ों पर रोएं जल्दी नहीं आते हैं. 

 

Reetika Singh

Tips for removing lint from woolen clothes

