कान में तीली डालने की जरूरत नहीं! इन आसान और सेफ नुस्खों का करें इस्तेमाल; एकदम साफ हो जाएगा मैल

Ear Cleaning Home Remedies: कान की सफाई करने के लिए ज्यादातर लोग कॉटन बड या तीली का इस्तेमला करते हैं. लेकिन यह तरीका आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है. तीली मैल को हटाने के बजाय उसे और अंदर धकेल देती है, जिससे कान बंद, दर्द, इंफेक्शन और आवाज गूंजने की समस्या पैदा हो सकता है. आपको बता दें, हमारे कान अपने आप सफाई करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर इसमें गंदगी भर जाए, तो सेफ तरीके से कान की सफाई करनी चाहिए. ऐसे में इस खबर में हम आपको कान साफ करने के घरेलू नुस्खे बताएंगे..

स्टीम बबल रिलीज तकनीक

अगर कान में गंदगी जम गई है या कड़ी हो गई है, तो आप स्टीम बबल रिलीज तकनीक से इसे निकाल सकते हैं. इस तकनीक में उबलते पानी की भाप से कान के अंदर नमी पहुंचती है और गंदगी धीरे-धीरे नर्म होने लगती है. इसे करने के लिए सबसे पहले पानी उबालकर गैस बंद कर लें, सिर को सुरक्षित दूरी से भाप की तरफ ले जाएं, मुंह बंद कर हल्का चबाने जैसा मूवमेंट करें, ऐसा करने से कान के अंदर छोटे-छोटे एयर बबल्स रिलीज होते हैं, जो गंदगी को ढीला कर बाहर लाने में मदद करते हैं. ये तरीका बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है.

गर्म चावल की पोटली

चावल की पोटली से काम गर्म करना एक पुराना लेकिन बेहद असरदार तरीका है. इसकी गर्महाट कान के अंदर जमे गैल को पिघलाकर मुलायल करता है. इसे करने के लिए कपड़े की पोटली में 3 से 4 चम्मच सूखे चावल भरें, अब इसे 20 से 25 सेकंड गर्म करें, इसके बाद पोटली को कान के पीछे और नीचे हल्के से रखें. ऐसा करने से गर्मी मैल को ढील कर देती है, जिससे मैल धीरे-धीरे कान के बाहर की ओर आने लगता है.

हनी-ऑयल सॉफ्टनर ट्रिक

अगर मैल कड़ा या चिपचिपा है, तो हनी-ऑयल सॉफ्टनर ट्रिक की मदद से आप कान साफ कर सकते हैं. इसके करने के लिए 1 चम्मच शहद को गुनगुना करें, अब इसमें नारियल या ऑलिव ऑयल की 5 से 6 बूंदें मिलाएं, फिर 2 से 3 बूंदें कान में डालकर 10 मिनट लेंटें. दरअसल शहद के एंटी-माइक्रोबियल गुम और तेल की नमी दोनों मिलकर, कान की गंदगी को मुलायम बनाती है, जिससे यह आसानी से बाहर निकल जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर कान में दर्द, चोट, खून या बार-बार पानी भरने की समस्या हो, तो घरेलू नुस्खे न अपनाएं. इसके साथ-साथ कभी भी सफाई करने के लिए कान में पिन, माचिस, हेयरपिन या तीली न डालें. अगर सुनाई कम दे रहा है, या मैल गहरा है, तो ENT डॉक्टर से पास जाएं.

