गंदा किचन का सिंक मिनटों में होगा साफ, बस इस चीज का करें इस्तेमाल
गंदा किचन का सिंक मिनटों में होगा साफ, बस इस चीज का करें इस्तेमाल

किचन का सिंक बेहद गंदा होता है. सिंक की सफाई करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं घर पर सिंक की सफाई कैसे करें. 

 

Aug 16, 2025
गंदा किचन का सिंक मिनटों में होगा साफ, बस इस चीज का करें इस्तेमाल

किचन का सिंक सबसे गंदा होता है. सिंक में दिनभर में कई बार गंदे बर्तन साफ होते हैं. गंदा सिंक पूरे किचन के लुक को खराब कर देता है. हार्ड वाटर की वजह की वजह से सिंक पर सफेद दाग पड़ने लगते हैं. सिंक को साफ करना बेहद जरूरी है. गंदे सिंक में जर्म्स पनप सकते हैं. आइए जानते हैं सिंक साफ करने का तरीका. इन टिप्स की मदद से सिंक एकदम शीशे जैसा चमकदार हो जाएगा. 

गंदे किचन सिंक को कैसे साफ करें 
गंदे किचन सिंक को साफ करने लिए  हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का यूज करें. यह केमिकल सिंक को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा. 

एक बाउल में 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा लें. 
अब इसमें हाइड्रोजन पेरॉक्साइड लें 
अब बेकिंग सोडा का गाढ़ा पेस्ट बना लें 
इस पेस्ट को सिंक पर डालें 
ब्रश की मदद से पूरे सिंक को साफ कर लें 
लगभग 5 से 10 मिनट बाद ब्रश से सिंक को साफ कर लें 
अब पानी से सिंक धो लें. 

स्टेनलेस स्टील सिंक कैसे साफ करें 
स्टेनलेस स्टील सिंक पर ज्लदी से दाग नहीं लगता है. स्टेनलेस स्टील किचन सिंक को साफ करने के लिए बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बोरेक्स पाउडर सिंक को साफ करने में मदद करता है. 

सिंक के ऊपर बोरेक्स पाउडर छिड़क दें. 
अब बोरेक्स पाउडर की लेयर पर सिरका डाल दें. 
ब्रश की मदद से पेस्ट को रब करें. 
लगभग 10 मिनट बाद पानी से सिंक साफ करें. 

किचन सिंक का दाग कैसे हटाए 
किचन सिंक पर दाग को हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू का इस्तेमाल करने से काला सिंक भी साफ हो जाएगा. 
नींबू को 2 टूकड़ों में काट  लें. अब इसमें नमक लगा लें. 
किचन सिंक पर बेकिंग सोडा छिड़क दें. 
नींबू की मदद से सिंक को रगड़ लें
गुनगुने पानी से सिंक साफ कर लें. 

इन बातों का रखें ध्यान 
किचन सिंक की रोजाना सफाई करनी चाहिए. इसके अलावा हफ्ते में 1 बार सिंक की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए.  

सिंक में सब्जी और फल के छिलके ना डाले, इससे सिंक ब्लॉक हो सकता है. 

इसे भी पढ़ें:  घर पर ही आसानी से इस तरह साफ करें गोल्ड ज्वेलरी, इन आसान हैक्स से चमकने लगेंगे आपके जेवर! 

 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

