आपके हाथों पर नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग, करेगा ये उपाय; मिलेगा गहरा रंग!

मेहंदी लगाने के बाद अगर मेहंदी का कलर नहीं आता है तो काफी बुरा लगता है, ्अगर आपकी मेहंदी का रंग भी गहरा नहीं आता है तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.
करवाचौथ के दौरान महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाती हैं. कई बार मेहंदी लगाने के बाद हाथों पर रंग नहीं चढ़ता है. अगर आपके हाथों में भी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता है तो आप इन टिप्स को अपना सकते हैं. इन टिप्स को अपनाने से मेहंदी का रंग गाढ़ा कर सकते हैं.
मेहंदी का तेल का इस्तेमाल
मेहंदी लगाने से पहले हाथों पर मेहंदी तेल जरूर लगाएं. मेहंदी का तेल लगाने से रंग निखरकर आता है. बाजार में आपको आसानी से मेहंदी का तेल मिल जाएगा.
लौंग का इस्तेमाल
मेहंदी लगाने के बाद अगर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता है तो आप लौंग का उपाय कर सकते हैं. आप पैन में लौंग को डालकर पैन या तवा गर्म कर लें. लौंग का धुआं का हाथों पर लेने से रंग गहरा हो जाएगा. धुआं लेते समय हाथ नहीं जलना चाहिए.
अचार का तेल
मेहंदी का रंग गहरा नहीं होता है तो आप अचार के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेहंदी सूखने के बाद मेहंदी को हटा लें. इसके बाद हाथों पर अचार का तेल लगाएं. ऐसा करने से मेहंदी का रंग गहरा हो सकता है.
नींबू और चीनी
मेहंदी रंग गहरा करने के लिए नींबू और चीनी का रस लगा सकते हैं. नींबू और चीनी को मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद कॉटन बॉल की मदद से हाथों पर मेहंदी लगाएं. इस मिश्रण को लगाने से हाथों का रंग गहरा हो सकता है.
सरसों का तेल
मेहंदी का रंग गहरा नहीं आता है तो आप सरसों का तेल लगा सकते हैं. सरसों का तेल लगाने से मेहंदी का रंगा गहरा हो सकता है. सरसों का तेल लगाने के लिए सबसे पहले मेहंदी हटा लें. इसके बाद हाथों पर सरसों का तेल लगाएं. इससे रंग गहरा हो सकता है.