दोस्तों और ऑफिस से ऐसे मिलेगी रिस्पेक्ट, बस जान लें उठने-बैठने का सही तरीका!
Advertisement
trendingNow12928847
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दोस्तों और ऑफिस से ऐसे मिलेगी रिस्पेक्ट, बस जान लें उठने-बैठने का सही तरीका!

सम्मान की चाहत हर इंसान को होती है. अगर आप सामने वाले इंसान से सम्मान चाहते हैं तो आप अपने जीवन में इन बदलाव को लगा सकते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को अपनाने से आपको सम्मान मिल सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दोस्तों और ऑफिस से ऐसे मिलेगी रिस्पेक्ट, बस जान लें उठने-बैठने का सही तरीका!

सम्मान की चाहत हर इंसान को होती है. अगर आप सम्मान चाहते है तो आप अपने उठने-बैठने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं. इन बदलाव के बाद आपको खुद ही सम्मान मिलने लगेगा. आइए जानते हैं सम्मान पाने के लिए क्या करना चाहिए. 

सही तरीके से उठना 
हमेशा जल्दी-जल्दी नहीं उठन चाहिए. हमेशा धीरे-धीरे उठें इसके अलावा सामने वाले के चेहरे पर सम्मान दिखाएं. 

सम्मानजनक तरीके से बैठना 
सम्मान के लिए सही तरीके से बैठना चाहिए. हमेशा सीधा और आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए. पैर पर टांगकर या फैलाकर नहीं बैठना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

बोलते समय आत्मविश्वास होना 
आत्मविश्वास के साथ अपने विचार को व्यक्त करें. अपने विचार रखने के लिए जोर-जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए. 

शिष्टाचार 
किसी से भी मिलते समय लोगों के आंखों में आंखों डालकर नमस्ते करना चाहिए. अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आंखों में आंखों डालकर हाथ मिलाना चाहिए. 

ध्यान से सुनना 
हर इंसान की बात को ध्यान से सुनना चाहिए. जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए. किसी भी इंसान की बात को ध्यान से सुने. 

सरल भाषा का इस्तेमाल करना 
बातचीत के दौरान सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. बातचीत के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

सम्मानजनक व्यवहार 
किसी भी इंसान के साथ दोस्ती होने के बाद भी सम्मानजनक नेचर होना चाहिए. किसी भी इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए. कई बार लोगों को मजाक से बुरा लग सकता है. अगर आपके चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपका सम्मान करें तो उनका सम्मान आप भी करें. 

आगे बढ़कर किसी से मिलना 
किसी भी इंसान से आगे बढ़कर मिलना चाहिए. पीछे हटकर किसी से ना मिलें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

इसे भी पढ़ें: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स काफी नहीं, करें ये काम; सेहत और पैसों की होगी बचत! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylerespect tips

Trending news

6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
;