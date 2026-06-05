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पेट में गैस बनने की समस्या से रहते हैं परेशान, डॉक्टर ने बताए राहत पाने के लिए उपाय

गलत खानपान और ऑयली फूड्स की वजह से छोटे से लेकर बुजु्र्गों तक, लगभग हर उम्र का इंसान पेट में गैस बनने, बेचैनी और पेट फूल की समस्या से परेशान रहता है. अगर आप भी इन समस्या से परेशान हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं. इस उपाय को करने से गैस की समस्या से राहत मिल सकती है. 

 

Written By  Dr. Priyanka Trivedi|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:17 PM IST
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पेट में गैस बनने की समस्या से रहते हैं परेशान, डॉक्टर ने बताए राहत पाने के लिए उपाय

आज कल अधिकतर लोग गैस की समस्या से परेशान हैं. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, लगभग हर उम्र का व्यक्ति कभी न कभी इस परेशानी का सामना करता है. पेट में गैस बनने पर भारीपन, डकारें आना, पेट फूलना, बेचैनी, सिरदर्द और कभी-कभी सीने में जलन जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. कई लोग इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि बार-बार गैस बनने लगे तो यह शरीर के पाचन तंत्र में गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है.मेरे अनुसार, गैस की समस्या का सबसे बड़ा कारण हमारी बदलती जीवनशैली और खान-पान की गलत आदतें हैं. यदि हम अपनी दिनचर्या और भोजन में थोड़ा-सा सुधार कर लें तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है.

गैस क्यों बनती है

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि गैस आखिर बनती क्यों है. जब भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता, तब आंतों में बैक्टीरिया उस भोजन को तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में गैस उत्पन्न होती है. जल्दी-जल्दी खाना, भोजन को ठीक से चबाकर न खाना, अधिक तला-भुना भोजन, अत्यधिक मसालेदार चीजें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और अनियमित भोजन करने से गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है.

पेट में गैस बनने का कारण 

आजकल लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं और सीधे दोपहर में भारी भोजन कर लेते हैं. इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसी तरह देर रात तक जागना और देर से भोजन करना भी गैस की समस्या को बढ़ावा देता है. शरीर का पाचन तंत्र एक निश्चित समय पर बेहतर काम करता है, इसलिए भोजन का समय नियमित होना बहुत जरूरी है.

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राहत पाने का उपाय 

गैस से राहत पाने के लिए सबसे पहला उपाय है कि भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाया जाए. जब हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और पेट पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता. भोजन करते समय मोबाइल, टीवी या अन्य चीजों में ध्यान लगाने से भी बचना चाहिए.

गुनगुना पानी का सेवन करें 

पानी पीने का तरीका भी गैस की समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भोजन के तुरंत पहले या तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा करके पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने में मदद करता है.

सौंफ का सेवन 

घरेलू उपायों की बात करें तो अजवाइन गैस की समस्या में बहुत लाभकारी मानी जाती है. आधा चम्मच अजवाइन में थोड़ा-सा काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट की गैस और भारीपन में राहत मिल सकती है. इसी प्रकार सौंफ का सेवन भी पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. भोजन के बाद थोड़ी सौंफ चबाने से गैस बनने की संभावना कम होती है.

अदरक की चाय का करें सेवन 

अदरक भी एक प्रभावी प्राकृतिक औषधि है. अदरक का छोटा टुकड़ा या अदरक की चाय पाचन को बेहतर बनाने में सहायक होती है. अदरक में मौजूद तत्व पेट की सूजन और गैस को कम करने में मदद करते हैं. नींबू और अदरक का मिश्रण भी कई लोगों के लिए लाभदायक साबित होता है.

योग करें 

गैस की समस्या में योग और प्राणायाम भी अत्यंत उपयोगी हैं. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल भोजन ही नहीं, बल्कि नियमित शारीरिक गतिविधि भी आवश्यक है. रोजाना कम से कम तीस मिनट टहलना चाहिए. टहलने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और भोजन जल्दी पचता है.

पवनमुक्तासन, वज्रासन, भुजंगासन योगासन कर सकते हैं 

योगासन जैसे पवनमुक्तासन, वज्रासन, भुजंगासन और अर्धमत्स्येन्द्रासन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. विशेष रूप से भोजन के बाद कुछ समय वज्रासन में बैठना लाभकारी माना जाता है. यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद भी किया जा सकता है.

अनुलोम-विलोम योग 

प्राणायाम में अनुलोम-विलोम और कपालभाति का नियमित अभ्यास पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में मदद करता है. हालांकि जिन लोगों को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो, उन्हें किसी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही अभ्यास करना चाहिए.

तनाव से भी होती है गैस की समस्या 

तनाव भी गैस की समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है. जब व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है तो उसका प्रभाव सीधे पाचन तंत्र पर पड़ता है. कई बार सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य होने के बावजूद केवल तनाव के कारण गैस, अपच और पेट फूलने की शिकायत बनी रहती है. इसलिए मानसिक शांति और पर्याप्त नींद भी उतनी ही आवश्यक है जितना अच्छा भोजन.

रोजाना 8 घंटे की नींद लें 

रात में कम से कम सात से आठ घंटे की नींद लेने का प्रयास करना चाहिए. देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करने से शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी प्रभावित होती है, जिसका असर पाचन पर भी पड़ता है. ज्यादा तला-भुना भोजन, फास्ट फूड, अधिक मिर्च-मसाले, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक चाय और कॉफी कई लोगों में गैस की समस्या बढ़ा सकते हैं. प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन-सा भोजन आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

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