Advertisement
trendingNow13067050
Hindi Newsलाइफस्टाइलपीरियड्स में दर्द और ऐंठन से होता है बुरा हाल, अपनाएं ये उपाय; तुरंत मिलेगा आराम!

पीरियड्स में दर्द और ऐंठन से होता है बुरा हाल, अपनाएं ये उपाय; तुरंत मिलेगा आराम!

Periods Pain Home Remedies: पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना आम समस्या है. लेकिन कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है जिस सहन करना मुश्किल हो जाता है. पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीरियड्स में दर्द और ऐंठन से होता है बुरा हाल, अपनाएं ये उपाय; तुरंत मिलेगा आराम!

महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना सामान्य बात है. यह दर्द कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाते हैं. ऐसे में बार-बार दवा लेना शरीर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, इसलिए आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार, कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाना ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होता है. ये तरीके न केवल दर्द कम करते हैं, बल्कि शरीर को आराम और ऊर्जा भी देते हैं.

गर्म सिकाई
गर्म सिकाई सबसे पुराना और आसान तरीका है. एक गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड को पेट के निचले हिस्से पर रखने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और रक्त का प्रवाह बेहतर होता है. इससे मांसपेशियों की ऐंठन कम होती है और दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है. आयुर्वेद में इस उपाय को मांसपेशियों के दर्द में राहत देने वाला माना गया है. इसे रोजाना 10-15 मिनट के लिए करना काफी लाभकारी होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है.

अदरक की चाय
अदरक की चाय पीरियड के दर्द में राहत देने का एक और असरदार तरीका है. अदरक में एंटी-इंफ्लेमेट्री और दर्द निवारक गुण होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं. ईरान और अन्य देशों में हुई कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि अदरक पाउडर या ताजा अदरक का सेवन दर्द को कम करने में मदद करता है. इसे आप चाय में डालकर पी सकते हैं या खाना बनाते समय शामिल कर सकते हैं. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है और पेट की ऐंठन कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हल्की एक्सरसाइज
योग और हल्की-फुल्की एक्टिविटी भी पीरियड पेन में लाभकारी हैं. हल्की एक्सरसाइज करने से रक्त संचार बढ़ता है और मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है. बालासन और मार्जरासन जैसे योगासन मांसपेशियों को आराम देते हैं और पेट के निचले हिस्से में दर्द को कम करते हैं. नियमित योग करने से शरीर में तनाव भी कम होता है, जिससे दर्द पर मानसिक दबाव भी घटता है.

डाइट में मैग्नीशियम वाले फूड्स शामिल करें 
डाइट में मैग्नीशियम युक्त चीजें शामिल करना भी लाभकारी है. मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है. हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और सीड्स इसके अच्छे स्रोत हैं. इन्हें नियमित आहार में शामिल करने से पेट की ऐंठन और पीरियड पेन दोनों कम होते हैं. हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. पर्याप्त पानी पीने और हर्बल टी लेने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और मांसपेशियां सख्त नहीं होती. सौंफ वाली चाय ब्लोटिंग को कम करती है और पेट को हल्का महसूस कराती है. पानी और हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पीरियड के दर्द को प्राकृतिक रूप से घटाने में मदद करते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?