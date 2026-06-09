लकड़ी के फर्नीचर में लग गई है दीमक? तो करें ये उपाय

लकड़ी के फर्नीचर में एक बार दीमक लग जाते हैं तो फर्नीचर को अंदर से खोखला कर देते हैं. ऐसे में फर्नीचर खराब हो जाते हैं. अगर आपके फर्नीचर में भी दीमक लग गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप कुछ टिप्स की मदद से इस समस्या से राहत पा सकते हैं. इन टिप्स की मदद से दीमक जड़ से हट जाएंगे.
लकड़ी के फर्नीचर और दरवाजे में दीमक लग गए हैं तो आप इन टिप्स की मदद से कम समय में दीमक को हटा सकते हैं. इन घरेलू उपाय की मदद से आपके फर्नीचर और दरवाजे एकदम से नए हो जाएंगे. आइए जानते हैं दीमक हटाने के टिप्स के बारे में.
दीमक को हटाने के लिए आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्नीचर में आपको जहां दीमक नजर आता है तो वहां पर आप नीम का तेल लगा सकते हैं. आप नीम के तेल में पानी मिलाकर स्प्रे तैयार करके फ्रनीचर पर लगा सकते हैं.
दीमक से छुटकारा पान के लिए आप नींबू का रस और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू और नमक को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को दीमक वाले फर्नीचर पर लगा लें. इस पानी को लगाने से दीमक अपने आप हटने लग जाएंगे.
दीमक को हटाने के लिए आप एलोवेरा जेल और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. लौंग और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से आप फर्नीचर से दीमक को हटा सकते हैं. सबसे पहले लौंग को ग्राइंडर जार में पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं. इस पेस्ट को आप फर्नीचर में लगा दें. कुछ ही समय बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा.
नींबू का रस और सिरका की मदद से भी आप दीमक से छुटकारा पा सकते हैं. नींबू के रस में सिरका मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को फर्नीचर में लगाएं. कुछ ही दिनों में आपको दीमक से छुटकारा मिल जाएगा.
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