आपका बच्चा भी हर बात पर करता है जिद, इन आसान टिप्स से आपके इशारे पर करने लगेगा काम

आज के समय में बच्चे काफी जिद करते हैं. अपनी जिद को पूरा करने के लिए बच्चे क्या कुछ नहीं करते हैं. अगर आपके बच्चे भी जिद करते हैं तो आप इन उपाय की मदद से बच्चे कि इस आदत को ठीक कर सकते हैं.
आजकल अधिकतर माता-पिता बच्चों के जिद्दी नेचर से परेशान हैं. बच्चे अक्सर हर चीज की जिद करने लग जाते हैं. अपनी जिद पूरी करने के लिए वह मॉल और दुकान में लैटकर रोने लगते हैं. ऐसे में कई बार माता-पिता को उनकी जिद माननी पड़ जाती है. अगर आपके बच्चे भी जिद करते हैं तो आप इन टिप्स की मदद से बच्चों की जिद को दूर कर सकते हैं.
तुरंत बच्चों की डिमांड ना करें पूरी
बच्चा अगर किसी भी चीज को लेकर जिद करता है या फिर रोने लग जाता हैं तो आप बच्चे की मांग को तुरंत पूरा ना करें. बच्चे के रोने पर तुरंत उनकी मांग पूरी होने से बच्चे की सहनशीलता कम होती है ऐसे में बच्चों में ना सुनने की आदत नहीं बन पाती है.
बच्चों को बोले ना
अक्सर माता-पिता अपने बच्चों की हर बात को मानते हैं. माता-पिता की कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चे की हर जिद पूरी करें. लेकिन बच्चों की हर जिद को पूरा करना सही नहीं होता है. बच्चों के अच्छे विकास के लिए ना करना भी जरूरी है. बच्चों को ना सुनने की आदत होनी चाहिए.
कोई फर्क नहीं पड़ता
कई बार बच्चे रोकर या फिर गुस्सा करके अपनी जिद पूरी कराने की कोशिश करते हैं. ऐसे में आपको बच्चों की बातों में नहीं आना है. आप बच्चे को एहसास कराएं कि आपको उनकी हरकतों से फर्क नहीं पड़ता है. खासकर बच्चे जब मॉल में लैटकर अपनी जिद पूरी कराने की कोशिश करते हैं. ऐसे में उस समय बच्चे की जिद बिल्कुल भी पूरी ना करें.
हर बात पर ना दें लॉजिक
बच्चों को हर बात में लॉजिक देकर समझाने की जरूरत नहीं है. इससे बच्चा बहस करना सीखता है और परेशानी बढ़ जाती है. बच्चों के लिए कई बार सीधा ना काफी होता है. ऐसे में आप बच्चे को प्यार से ना बोलने की बजाय एक बार में ना कर सकते हैं.
