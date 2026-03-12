नारियल का रंग देखते ही बता देंगे पानी मीठा है या नहीं, बस फॉलो करें ये आसान टिप्स

नारियल पानी ना केवल स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. नारियल पानी पीने से ना केवल स्किन पर ग्लो आता है बल्कि शरीर भी हाइड्रेट बना रहता है. नारियल पानी मीठा होता है तो पीने में काफी अच्छा लगता है. फीका नारियल पानी पीने में इतना अच्छा नहीं लगता है. अधिकतर लोगों को नारियल खरीदते समय पता नहीं होता है कि कौन-सा नारियल पानी मीठा होगा और कौन-सा नहीं, हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप आसानी से मीठे नारियल पानी का चयन कर पाएंगे.

नारियल का रंग

आप नारियल के रंग से भी पहचान कर कते हैं. गहरे हरे रंग या फिर हल्के पीले रंग का नारियल ज्यादा मीठा होता है. बहुत ज्यादा ब्राउन और दाग-धब्बे वाला नारियल ना खरीदे. क्योंकि ऐसा नारियल पुराना हो सकता है. नारियल खरीदने से पहले इसे कान के पास हिलाकर देखें. आपको पानी के छलकने की आवाज सुनाई दे रही, तो इसका अर्थ है कि नारियल पानी से भरा हुआ है.

छूकर कर सकते हैं पहचान

नारियल का पानी मीठा है या नहीं इसका पता आप नारियल को छूकर भी कर सकते हैं. नारियल के ऊपर तीन निशान होते हैं. इसे छूकर और दबाकर भी आप पहचान कर सते हैं. अगर नारियल का ऊपरी हिस्सा नरम महसूस फील होता है तो इसका मतलब है कि नारियल का पानी मीठा है.

वजन और साइज

मीठा और अच्छा नारियल पानी के लिए गोल नारियल लेने की बजाए कोनिकल आकार का नारियल लें. कहा जाता है कि कोनिकल आकार नारियल में मलाई कम और पानी ज्यादा होता है. नारियल पानी खरीदने से पहले उसके वजन का भी ध्यान दें. हमेशा भारी नारियल लेना चाहिए. हल्का नारियल का अर्थ है कि अंदर का पानी सूख गया है. ज्यादा भारी नारियल यानी ज्यादा पानी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.