क्या हर रोज अच्छी नींद में सो रहे हैं आप? इस तरह करें अपनी स्लीप क्वालिटी की पहचान
Advertisement
trendingNow12875426
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या हर रोज अच्छी नींद में सो रहे हैं आप? इस तरह करें अपनी स्लीप क्वालिटी की पहचान

Identify Sleep Quality: हम हर रोज सोते हैं, लेकिन क्या हम हर रोज अच्छी नींद में सो पाते हैं? हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी पहचानने का तरीका बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या हर रोज अच्छी नींद में सो रहे हैं आप? इस तरह करें अपनी स्लीप क्वालिटी की पहचान
  1. Is Your Sleep Bad: अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होती है. लेकिन कई बार हम घंटों सोने के बाद भी अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं. आपको बता दें, अच्छी नींद पाना नींद की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है. अगर घंटों सोने के बाद भी आपकी अच्छी नींद नहीं आ पा रही है, जिससे आप दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और कंसंट्रेशन करने में परेशानी हो सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी खराब है या अच्छी?
  2. थकान या भारीपन
    अगर 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी आपकी शरीर भारी, आंखों में प्रेशर, थकान, और एनर्जी की कमी महसूस होती है. तो यह नींद की खराबी के कारण हो सकता है. डीप और कंफर्टेबल स्लीप से आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है. हालांकि अगर आप डीप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो सुबह सुस्ती बनी रहती है. 
  3. दिन में नींद आना
    अगर पूरी नींद होने के बाद भी आपकी दिन के समय बार-बार नींद आने लगती है या काम करते समय झपकी जैसा महसूस होता है, तो ये भी आपकी खराब नींद क्वालिटी की तरह इशारा करता है. अगर ऐसा लंबे समय तक हुआ, तो यह नींद से जुड़ी समस्याओं को पैदा कर सकती है. 
  4. नींद के बीच बार बार जागना
    अगर रात में सोते समय आपकी नींद बार-बार टूटती है और फिर दोबारा सोने में समय लगता है, तो भी या खराब स्लीप क्वालिटी की तरफ इशारा करता है. हालांकि ऐसा स्ट्रेस, शोर, सोने में परेशानी, ज्यादा स्क्रीन देखने जैसे कई कारणों से हो सकता है. 
  5. मूड और कंसंट्रेशन
    अच्छी नींद नहीं आने का सबसे बड़ा असर आपके मूड और कंसंट्रेशन पर पड़ता है. अगर आप चिड़चिड़े महसूस करते हैं, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आपको गुस्सा आ जाता है, या काम में ध्यान नहीं लगता है, तो इसकी जड़ नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. 
  6. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 
About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

is your sleep badidentify sleep quality

Trending news

WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
ELEPHANT
120 किलो होता है वजन, फिर कैसे पैदा होते ही चलने लगते हैं इस जानवर के बच्चे?
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
Mohan Bhagwat statement
अच्छा इलाज और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
;