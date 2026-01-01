Advertisement
trendingNow13060849
Hindi Newsलाइफस्टाइलदिन में बार-बार झपकी लेना...नींद में खलल से सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर, इन आदतों में करें सुधार

दिन में बार-बार झपकी लेना...नींद में खलल से सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर, इन आदतों में करें सुधार

नींद में कमी होने पर ना केवल चेहरे पर थकान बल्कि इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है. आइए जानते हैं अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिन में बार-बार झपकी लेना...नींद में खलल से सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर, इन आदतों में करें सुधार

अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सही खान-पान या व्यायाम. यह हमारी मानसिक स्थिति, याददाश्त और ऊर्जा को बढ़ाती है. जब नींद पूरी होती है, तो हम अगले दिन तरोताजा और फोकस्ड महसूस करते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी नींद की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं. छोटे-छोटे बदलाव करके हम इन गलतियों से बच सकते हैं.

दिन में बार-बार झपकी लेना
बहुत से लोग दिन के समय काम के बीच या घर पर आराम के लिए झपकी ले लेते हैं, लेकिन लगातार दिन में लंबी झपकियां लेने से रात की नींद पर असर पड़ सकता है. अगर दिन में सोना जरूरी है, तो कोशिश करें कि झपकी 20-30 मिनट से ज्यादा लंबी न हो. इतनी झपकी लेने से दिनभर ऊर्जा मिलती है और रात की नींद भी प्रभावित नहीं होती.

सोने का अनियमित समय
हमारी शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी नियमित समय पर सोने और जागने की आदत से संतुलित रहती है. अनियमित सोने और उठने से नींद की गुणवत्ता घटती है और दिन में सुस्ती और थकान बढ़ सकती है. हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें. इससे शरीर को पता रहता है कि कब आराम करना है और कब एक्टिव होना है. नियमित नींद से मानसिक ताजगी भी बढ़ती है और पूरे दिन में काम करने की क्षमता बेहतर रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने से पहले चाय-कॉफी का सेवन
नींद से ठीक पहले चाय, कॉफी, या शराब आदि का सेवन करने से बचें. इनमें मौजूद कैफीन और अल्कोहल नींद में बाधा डालते हैं. कैफीन शरीर को सक्रिय रखता है, जिससे नींद आने में देरी होती है और शराब के सेवन के बाद नींद बार-बार टूटती है. अगर आप अच्छी और गहरी नींद चाहते हैं तो इनका सेवन समय पर और नियंत्रित करें.

मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल
सोने से ठीक पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल नींद के लिए हानिकारक है. इनकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों को थका देती है और मस्तिष्क को एक्टिव रखती है. इससे नींद आने में बाधा होती है और रात में नींद टूटती है. बेहतर होगा कि सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप बंद कर दें. इसके बजाय किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या मेडिटेशन करना नींद के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

सोने से पहले भारी भोजन करना
रात को भारी खाना खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. पेट भरा होने से नींद में खलल पड़ता है और कई बार एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या भी होती है. इसलिए रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें. सब्जियां, दलिया, हल्काी दाल या सलाद जैसी चीजें खाने से पाचन अच्छा होता है और नींद गहरी आती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश