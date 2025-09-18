कमजोरी, थकान और चक्कर से हैं परेशान? शरीर में विटामिन B12 बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?

Vitamin B12: शरीर को हेल्दी तरीके से चलाने के लिए हमें कई जरूरी विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है. इनमें से एक विटामिन B12 भी है, यह शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है, जो नसों को मजबूती देने के साथ-साथ खून में रेड ब्लड सेल्स बनाने और ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है. लेकिन कई बार शरीर में इसकी कमी हो जाती है. ऐसे में थकान, चक्का आना, याददाश्त कमजोरी हो जाना जैसी समस्याएं हो सकती है. अगर आप B12 की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ये बताएंगे वो 4 असरदार उपायों के बारे में बताएंगे, जो नेचुरल तरीके से शरीर में विटामिन B12 बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

B12 से भरपूर डाइट

अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो डाइट से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है. विटामिन B12 खासतौर पर एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. ऐसे में अपनी डाइट में अंडे, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन को शामिल कर सकते हैं. अगर आप शाकाहारी है, तो फोर्टिफाइड अनाज और सोया प्रोडक्ट्स आपकी मदद कर सकता है.

B12 सप्लीमेंट्स लें

अगर खाने से B12 की कमी पूरी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें, कि B12 सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं.

डाइजेशन सिस्टम का ख्याल रखें

शरीर में विटामिन B12 की कमी तभी होती है, जब शरीर उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन जब डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता. तो इसकी कमी हो सकती है. ऐसे में अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज या पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो पहले उसका इलाज करवाएं. गट के हेल्दी रहने के B12 अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.