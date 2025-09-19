दही जल्दी खट्टी हो जाती है? जमाते समय करें ये 4 काम, कई दिनों तक रहेगी फ्रेश

Tips to Keep Curd Fresh: भारत में लगभग हर घर में दही जमाया जाता है. भारत में लोग दही को बड़े ही चाव से खाते हैं, पराठों के साथ, रायते में, लस्सी में या किसी कढ़ी को बनाने में दही का इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है घर में जमाई हुई दही कुछ ही घंटों या एक-दो दिनों में खट्टी हो जाती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो घबराएं नहीं, इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिसकी मदद से आप ताजे और मीठे दही जमा सकते हैं.

सही दूध से बनाएं

दही बनाने के लिए किस तरह के दूध का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी दही की क्वालिटी पर डिपेंड करता है. अगर आप ज्यादा पतला या पानी मिला हुआ दूध से दही बना रहे हैं, तो यह खट्टा हो सकती है. दरी जमाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध या गाढ़ा दूध का ही इस्तेमाल करें. इससे दही गाढ़ी और मलाईदार बनती है और जल्दी खट्टी नहीं होती.

दूध का सही टेंपरेचर

दही बनाने के लिए दूध को न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा ठंडा रखें. जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए, तभी उसमें जामन डालें. ज्यादा गर्म दूध में जामन डालने से दही जल्दी खट्टी हो जाती है और स्वाद भी बिगड़ सकता है.

कम जामन

दही जमाते समय अक्सर लोग ये सोचकर ज्यादा जामन डाल देते हैं, ताकि दही जल्दी जम जाए. लेकिन यही गलती दही को खट्टा बना देती है. एक लीटर दूध के लिए केवल 1 छोटा चम्मच ताजा दही काफी होता है. ऐसे में पुराने या खट्टे जामन का इस्तेमाल न करें, ताजा जामन से दही ज्यादा दिनों तक ताजी रहती है.



Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.