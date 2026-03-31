गर्मियों में टॉप फ्लोर पर AC पर हो जाता है फेल, इन टिप्स से कमरा रहेगा ठंडा

गर्मियों के मौसम में टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोग काफी परेशान रहते हैं. दरअसल गर्मियों के मौसम में छत पर सीधी धूप पड़ती है जिस वजह से टॉप फ्लोर पर ज्यादा गर्मी लगती है. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल कर गर्मी को कम किया जा सकता है.
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गर्मियों के मौसम में टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. क्योंकि टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है. क्योंकि छत पर सीधी धूप आती है जिस वजह से कमरा भट्टी की तरह गरम होता है. कमरे और फ्लोर को ठंडा रखने के लिए लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन गर्मी के आगे ये चीजे भी फेल हो जाती है. लेकिन आप इन टिप्स की मदद से कमरे का तापमान कुछ हद तक कम कर सकते हैं.
छत पर आप स्पेशल Heat Reflective Paint करवा सकते हैं. सफेद कलर का पेंट कराने से गर्मी कुछ हद तक कम हो सकती है. दरअसल सफेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो सकता है.
तापमान को कम करने के लिए आप खस की चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. शाम के समय आप खस की चटाई बिछाकर उस पर पानी छिड़क सकते हैं. इससे रात को कम जल्दी ठंडा हो सकता है.
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शाम के समय जब बाहर की हवा ठंडी हो जाती है. इस दौरान आप खिड़कियों और दरवाजे को खोल सकते हैं. इससे घर की गर्म हवा बाहर निकल जाएगी. कमरे का तापमान कम हो सकता है.
तापमान कम करने के लिए टेरेस गार्डन फायदेमंद हो सकता है. दरअसल गमले और पौधे गर्मी को सोख लेते हैं. जिस वजह से कमरा ठंडा हो सकता है. वहीं आपकी छत भी खूबसूरत लगेगी.
कमरे की गर्मी को कम करने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल दिन के समय जब गर्मी ज्यादा होती है. उस समय किचन और बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन रख सकते हैं. इससे
दोपहर के समय आप किचन और बाथरूम के एग्जॉस्ट
दिन के समय डार्क और गहरे रंग के पर्दे लगाएं ताकि धूप सीधे घर में ना आए. इससे कमरा ठंडा रह सकता है.