गर्मियों में टॉप फ्लोर पर AC पर हो जाता है फेल, इन टिप्स से कमरा रहेगा ठंडा

गर्मियों के मौसम में टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. क्योंकि टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है. क्योंकि छत पर सीधी धूप आती है जिस वजह से कमरा भट्टी की तरह गरम होता है. कमरे और फ्लोर को ठंडा रखने के लिए लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन गर्मी के आगे ये चीजे भी फेल हो जाती है. लेकिन आप इन टिप्स की मदद से कमरे का तापमान कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

छत पर सफेद पेंट करें

छत पर आप स्पेशल Heat Reflective Paint करवा सकते हैं. सफेद कलर का पेंट कराने से गर्मी कुछ हद तक कम हो सकती है. दरअसल सफेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो सकता है.

खस की चटाई का इस्तेमाल

तापमान को कम करने के लिए आप खस की चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. शाम के समय आप खस की चटाई बिछाकर उस पर पानी छिड़क सकते हैं. इससे रात को कम जल्दी ठंडा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढ़ें- गर्मियों में चिपचिपी स्किन से पाना चाहते हैं छुटकारा? लगाएं ये घरेलू उपाय)

क्रॉस वेंटिलेशन

शाम के समय जब बाहर की हवा ठंडी हो जाती है. इस दौरान आप खिड़कियों और दरवाजे को खोल सकते हैं. इससे घर की गर्म हवा बाहर निकल जाएगी. कमरे का तापमान कम हो सकता है.

टेरेस गार्डन

तापमान कम करने के लिए टेरेस गार्डन फायदेमंद हो सकता है. दरअसल गमले और पौधे गर्मी को सोख लेते हैं. जिस वजह से कमरा ठंडा हो सकता है. वहीं आपकी छत भी खूबसूरत लगेगी.

एग्जॉस्ट फैन

कमरे की गर्मी को कम करने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल दिन के समय जब गर्मी ज्यादा होती है. उस समय किचन और बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन रख सकते हैं. इससे

कमरे की गर्म हवा

दोपहर के समय आप किचन और बाथरूम के एग्जॉस्ट

डार्क कर्टन्स

दिन के समय डार्क और गहरे रंग के पर्दे लगाएं ताकि धूप सीधे घर में ना आए. इससे कमरा ठंडा रह सकता है.