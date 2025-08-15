दूर से ही माथा नजर आता है काला? फोरहेड का कालापन दूर करेगा ये उपाय!

how to lighten dark forehead: ज्यादातर लोग फेस वॉश करते समय गाल पर ज्यादा ध्यान देते हैं. फोरहेड यानी माथे पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं. जिस वजह से माथा काला पड़ने लगता है. काले फोरहेड की वजह से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है. आप फोरहेड टैनिंग को घरेलू उपाय की मदद से ठीक कर सकते हैं. आप कॉफी से लेकर बेसन इन नेचुरल चीजों से माथे को साफ कर सकते हैं.

गुलाब जल और दूध से दूर करें माथे का कालापन

माथे का कालापन दूर करने के लिए आप गुलाब जल और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूध में क्लींजिंग के गुण पाए जाते हैं जो कि माथे के कालापन को दूर कर सकता है. आइए जानते हैं गुलाब जल और दूध का इस्तेमाल कैसे करें.

एक कटोरी में एक चम्मच कच्चा दूध और गुलाब जल लें.

दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें.

अब इस पेस्ट को माथे पर लगाएं.

15 से 20 मिनट बाद जब पेस्ट सूख जाएं तो इसे चेहरा धो लें.

हफ्ते में 2 से 3 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें.

एलोवेरा जेल से दूर करें माथे का कालापन

माथे का कालापन दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल स्किन की रंगत को साफ करने में मददगार है. आइए जानते हैं एलोवेरा जेल यूज करने का तरीका

फेस वॉश करके चेहरा साफ कर लें.

अब माथे पर एलोवेरा जेल लगाएं

हल्के हाथों से माथे की मसाज करें

15 मिनट तक जेल को माथे पर लगा रहने दें.

पानी से चेहरा धो लें

हफ्ते में 2 से 3 बार एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी स्किन या सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

