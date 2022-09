Relationship Tips: पार्टनर पर हो रहा है शक? इन तरीकों से जानें शक सच या केवल वहम

How To Understand Your Partner: किसी भी रिश्ते में प्यार और विश्वास बहुत जरूरी है. अगर दो लोगों के बीच में शक पनप जाता है तो वो रिश्ते को पूरी तरह से खोखला कर देता है. इससे न केवल आपस में झगड़े बढ़ते हैं साथ ही कप्लस के बीच दूरी आ जाती है. कई बार शक बेवजह होता है. इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि शक सच है या भी या नहीं. अगर आपको भी अपने पार्टनर पर शक हो रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है तो आप इन तरीकों से पता कर सकते हैं कि आपका शक सच है या फिर मात्र एक वहम.

टाइम दें

अगर आपको अपने पार्टनर पर शक इसलिए है क्योंकि वो आपको टाइम नहीं देता है तो हो सकता है कि उसके पास ज्यादा टाइम न हो, उससे बात करके उसे समझने की कोशिश करें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा हैं. वहीं अगर समय होने पर भी वो आपके साथ टाइम सपेंड नहीं करता है तो दाल में कुछ काला हो सकता है.

स्पेस दें

ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपका पार्टनर आपको हर छोटी जानकारी बता ही पाए. इन चीजों को लेकर कभी भी आपको अपने पार्टनर पर शक नहीं करना चाहिए. इस बात को हमेशा याद रखें कि हर किसी की एक पर्सनल स्पेस होती है जिसमें किसी को भी घुसने से बचना चाहिए.

बात करना है जरूरी

हर रिश्ते की बुनियाद कम्यूनिकेशन पर डिपेंड करती है. आप अपने पार्टनर से हर चीज के बारे में खुल कर बात करें. आपको उनके अंदर कौन सी आदतें पसंद हैं और कौन सी चीजें आपको हर्ट कर जाती हैं इन सभी बातों को आपको खुलकर अपने पार्टनर से शेयर कर देना चाहिए. जिस भी कारणवश आपके अंदर पार्टनर को लेकर शक पैदा हो रहा तो उसके बारे में पार्टनर से बात करें और जानने की कोशिश करें कि असल में पूरी बात क्या है. इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपका शक सच है या सिर्फ एक वहम.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर