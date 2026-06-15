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प्याज काटते समय आंखों से आने लगते हैं आंसू, अपनाएं ये टिप्स नहीं होगी जलन!

प्याज काटते समय अक्सर आंखों में जलन और आंसू आने की समस्या होती है. ऐसे में प्याज काटना इतना आसन नहीं होता है. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से जलन नहीं होगी.

Written ByShilpa
Published: Jun 15, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:09 PM IST
प्याज काटते समय आंखों से आने लगते हैं आंसू, अपनाएं ये टिप्स नहीं होगी जलन!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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