रात को तलवों में जलन और दर्द से रहते हैं परेशान, आज ही करें ये उपाय; मिलेगी तुरंत राहत!
रात को तलवों में जलन और दर्द से रहते हैं परेशान, आज ही करें ये उपाय; मिलेगी तुरंत राहत!

Burning Sensation In Feet: बरसात के दिनों में कुछ लोगों को रात के समय तलवों में जलन और दर्द की समस्या रहती है. आइए जानते हैं तलवों की जलन दूर करने के उपाय. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:28 PM IST
रात को तलवों में जलन और दर्द से रहते हैं परेशान, आज ही करें ये उपाय; मिलेगी तुरंत राहत!

Burning Sensation In Feet Remedies: बरसात के दिनों में लोगों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना, सिर में दर्द, सुस्ती और बहुत ज्यादा प्यास लगाना. वहीं रात के समय तलवों में जलन की समस्या हो सकती है. तलवों में जलन के साथ दर्द की समस्या भी हो होती है जिस वजह से रात को नींद नहीं आती है. 

तलवों में जलन का क्या कारण है? 
पैरों के तलवों में जलन का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी होती है. हिहाइड्रेशन की वजह से पैरों के तलवों में जलन की समस्या बढ़ सकती है, कुछ बीमारियों में तलवों में जलन हो सकती है. तलवों की जलन को कम रने के लिए आप इन उपाय को कर सकते हैं. 

एलोवेरा जेल से करें मसाज 
एवोवेरा जेल लगाने से पैरों को ठंडक मिलती है. एलोवेरा जेल को लगाने से स्किन में जलन, दर्द और इंफ्लेमेशन को कम कर सकता है. तलवों में जलन को कम करने के लिए आप एलोवेरा जेल से पैरों की मालिश कर सकते हैं. 

बर्फ से पैरों की मसाज 
पैरों में जलन की समस्या होने पर आप बर्फ से पैरों की मसाज कर सकते हैं. बर्फ के पानी में पैरों को डुबोकर रखें. पानी में आप गुलाब जल या फिर नमक भी मिला सकते हैं. 15 से 20 मिनट पानी में पैर को डुबोकर रखने से पैरों की जलन शांत हो सकती है. 

मुल्तानी मिट्टी का करें इस्तेमाल 
पैरों की जलन और सूजन की समस्या को कम करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी से शरीर को ठंडक मिलती है. पैरों में जलन की समस्या रहती है तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे पढ़ें: पैरों के तलवों में जलन गर्मी नहीं, इन 3 बीमारियों की देती है बड़ी चेतावनी! 

