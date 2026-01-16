Advertisement
trendingNow13077012
Hindi Newsलाइफस्टाइल8 से 9 घंटे तक बैठे रहने से शुरू हो गया है पीठ दर्द और अकड़न? करें ये छोटा काम, जल्द मिलेगा आराम!

8 से 9 घंटे तक बैठे रहने से शुरू हो गया है पीठ दर्द और अकड़न? करें ये छोटा काम, जल्द मिलेगा आराम!

लंबे समय तक ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर पीठ दर्द की समस्या हो सकती है. घंटों लैपटॉप पर काम करने से पीठ में खिंचाव और अकड़न की समस्या हो सकती है. इस समस्या से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 से 9 घंटे तक बैठे रहने से शुरू हो गया है पीठ दर्द और अकड़न? करें ये छोटा काम, जल्द मिलेगा आराम!

आजकल ऑफिस, घर या लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहना आम बात हो गई है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से पीठ में खिंचाव, अकड़न और दर्द की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में छोटा ब्रेक इन समस्याओं से पार दिलाने में बेहद कारगर है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सलाह देता है कि लंबे काम के दिन को अपने ऊपर हावी न होने दें. छोटे-छोटे ब्रेक और आसान एक्सरसाइज पीठ को स्वस्थ, लचीला और दर्द-मुक्त रख सकते हैं. 

2-5 मिनट का ब्रेक
दिन में हर 45-60 मिनट में 2-5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत फायदेमंद होता है. ये छोटे ब्रेक सिर्फ आराम नहीं देते, बल्कि पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और जोड़ों में लचीलापन लाते हैं. इससे बेहतर पोस्चर बनता है, थकान कम होती है और पूरा दिन तरोताजा महसूस होता है. एक्सपर्ट के अनुसार, कुछ आसान स्टेप्स हैं, जिनका अभ्यास काम के दौरान या ऑफिस में भी किया जा सकता है. सीधे खड़े होकर स्ट्रेच करें. कुर्सी से उठें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अच्छी तरह खिंचाव लें. 10-15 सेकंड तक उसी मुद्रा में रहें और धीरे-धीरे नीचे लाएं.

कंधों को गोल घुमाएं 
कंधों के लिए भी उपाय बताए गए हैं. सबसे पहले कंधों को आगे-पीछे गोल-गोल घुमाएं. यह 10 बार हर दिशा में करें. इससे कंधे और ऊपरी पीठ की अकड़न दूर होती है.
एक्सपर्ट अन्य मूवमेंट के बारे में भी जानकारी देते हैं. इसमें से एक में पीठ को आगे-पीछे मोड़ें. इसके लिए कुर्सी पर बैठे रहकर धीरे से कमर को आगे झुकाएं (हाथ घुटनों पर) और फिर पीछे झुककर पीठ को आराम दें. 

Add Zee News as a Preferred Source

गर्दन स्ट्रेच कैसे करें 
गर्दन स्ट्रेच के लिए सिर को धीरे से बाएं-दाएं, आगे-पीछे और कंधों की तरफ झुकाएं. हर तरफ 10 सेकंड रुकें. कुर्सी पर बैठकर कमर को बाएं-दाएं घुमाएं. इससे कमर के जोड़ लचीले रहते हैं. पैरों के लिए भी आसान अभ्यास हैं. इसके लिए बैठे-बैठे टखनों को घुमाएं और पैरों को आगे-पीछे हिलाएं. इससे पैरों में खून का प्रवाह बेहतर होता है. ये छोटी-छोटी मूवमेंट्स पीठ की अकड़न को कम करती हैं, लचीलापन बढ़ता है, बेहतर बैठने की मुद्रा बनी रहती है और दर्द की शिकायत काफी हद तक दूर हो जाती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
DNA
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
DNA
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक