8 से 9 घंटे तक बैठे रहने से शुरू हो गया है पीठ दर्द और अकड़न? करें ये छोटा काम, जल्द मिलेगा आराम!

आजकल ऑफिस, घर या लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहना आम बात हो गई है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से पीठ में खिंचाव, अकड़न और दर्द की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में छोटा ब्रेक इन समस्याओं से पार दिलाने में बेहद कारगर है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सलाह देता है कि लंबे काम के दिन को अपने ऊपर हावी न होने दें. छोटे-छोटे ब्रेक और आसान एक्सरसाइज पीठ को स्वस्थ, लचीला और दर्द-मुक्त रख सकते हैं.

2-5 मिनट का ब्रेक

दिन में हर 45-60 मिनट में 2-5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत फायदेमंद होता है. ये छोटे ब्रेक सिर्फ आराम नहीं देते, बल्कि पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और जोड़ों में लचीलापन लाते हैं. इससे बेहतर पोस्चर बनता है, थकान कम होती है और पूरा दिन तरोताजा महसूस होता है. एक्सपर्ट के अनुसार, कुछ आसान स्टेप्स हैं, जिनका अभ्यास काम के दौरान या ऑफिस में भी किया जा सकता है. सीधे खड़े होकर स्ट्रेच करें. कुर्सी से उठें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अच्छी तरह खिंचाव लें. 10-15 सेकंड तक उसी मुद्रा में रहें और धीरे-धीरे नीचे लाएं.

कंधों को गोल घुमाएं

कंधों के लिए भी उपाय बताए गए हैं. सबसे पहले कंधों को आगे-पीछे गोल-गोल घुमाएं. यह 10 बार हर दिशा में करें. इससे कंधे और ऊपरी पीठ की अकड़न दूर होती है.

एक्सपर्ट अन्य मूवमेंट के बारे में भी जानकारी देते हैं. इसमें से एक में पीठ को आगे-पीछे मोड़ें. इसके लिए कुर्सी पर बैठे रहकर धीरे से कमर को आगे झुकाएं (हाथ घुटनों पर) और फिर पीछे झुककर पीठ को आराम दें.

गर्दन स्ट्रेच कैसे करें

गर्दन स्ट्रेच के लिए सिर को धीरे से बाएं-दाएं, आगे-पीछे और कंधों की तरफ झुकाएं. हर तरफ 10 सेकंड रुकें. कुर्सी पर बैठकर कमर को बाएं-दाएं घुमाएं. इससे कमर के जोड़ लचीले रहते हैं. पैरों के लिए भी आसान अभ्यास हैं. इसके लिए बैठे-बैठे टखनों को घुमाएं और पैरों को आगे-पीछे हिलाएं. इससे पैरों में खून का प्रवाह बेहतर होता है. ये छोटी-छोटी मूवमेंट्स पीठ की अकड़न को कम करती हैं, लचीलापन बढ़ता है, बेहतर बैठने की मुद्रा बनी रहती है और दर्द की शिकायत काफी हद तक दूर हो जाती है.

