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Hindi Newsलाइफस्टाइलअब नहीं झेलना पड़ेगा वैक्सिंग का दर्द, घर की ये चीजें हटाएगी शरीर के अनचाहे बाल

अब नहीं झेलना पड़ेगा वैक्सिंग का दर्द, घर की ये चीजें हटाएगी शरीर के अनचाहे बाल

हाथ-पैरों के अनचाहे बालों को हटाने के लिए महिलाएं वैक्सिंग, शेविंग और महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेती हैं. लेकिन इस दौरान स्किन पर जलन, लालपन और रैशेज की समस्या हो जाती है. हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप आसानी से पैर-हाथों के अनचाहे बाल हट जाएंगे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:55 PM IST
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अब नहीं झेलना पड़ेगा वैक्सिंग का दर्द, घर की ये चीजें हटाएगी शरीर के अनचाहे बाल

आज के समय में महिलाएं अनचाहे बालों से परेशान हैं. अनचाहे बाल को हटाने के लिए महिलाएं वैक्सिंग, शेविंग और कई महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेती हैं. ये ट्रीटमेंट आरामदायक नहीं होता है. स्किन पर जलन, लालपन और रैशेज की समस्या हो जाती है. हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिससे बिना दर्द आपके अनचाहे बाल हट जाएंगे.  इस उपाय से आपकी स्किन सॉफ्ट और चमकदार हो जाएगी. 

 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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