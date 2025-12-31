धोने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? करें ये घरेलू उपाय!

सर्दियों में कपड़ों में नमी और बदबू आने की समस्या ज्यादा बनी रहती है. कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़े धोकर अलमारी में रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें निकालते ही उनमें से बदबू आने लगती है. ये कपड़े में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस की ओर इशारा करते हैं, जिससे दुर्गंध पैदा होती है. इससे न सिर्फ आपके कपड़ों की ताजगी कम होती है बल्कि पहनने में भी असुविधा होती है.ऐसे में जरूरी है कि हम अपने कपड़ों को सही तरीके से धोएं और उनके खुशबूदार रहने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय अपनाएं.

नींबू का रस

नींबू का रस केवल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कपड़ों की दुर्गंध दूर करने के लिए भी बेहद फायदेमंद है. गीले कपड़े धोने के बाद उनमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और कपड़ों को हल्के हाथ से अच्छी तरह मिलाएं. नींबू का रस कपड़ों में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है, जिससे गंध पूरी तरह खत्म हो जाती है. इसके अलावा, नींबू की हल्की खटास कपड़ों को ताजगी देने का काम करती है.

सिरका

सिरका एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो कपड़ों की सफाई और ताजगी दोनों में मदद करता है. गीले कपड़ों में सिरके की कुछ बूंदें डालें और धीरे-धीरे मिलाएं. सिरका बैक्टीरिया को नष्ट करता है और कपड़ों की बदबू को पूरी तरह दूर करता है. इसके अलावा, सिरका रंगों को भी सुरक्षित रखता है, जिससे नए कपड़ों की तरह उनका रंग लंबे समय तक बना रहता है. इसे कपड़ों पर लगाने के बाद सामान्य तरीके से धो लें.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो कपड़ों से दुर्गंध को सोखने और साफ करने में मदद करता है. गीले कपड़ों में बेकिंग सोडा मिलाने से उनकी महक बनी रहती है. यह कपड़ों में जमी गंदगी और बैक्टीरिया को खत्म करता है. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने के लिए कपड़ों में इसे छिड़कें या पानी में घोलकर कपड़ों को उसमें डुबोकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. बाद में कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें. इससे कपड़े लंबे समय तक खुशबूदार और ताजगी भरे रहते हैं.

लैवेंडर तेल

लैवेंडर तेल सिर्फ अपनी खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि कपड़ों को ताजा रखने के लिए भी काम आता है. गीले कपड़ों में लैवेंडर तेल की 4-5 बूंदें डालें और अच्छी तरह मिलाएं. यह तेल बैक्टीरिया को मारता है और गंध को पूरी तरह खत्म करता है. इसके अलावा, इसकी खुशबू कपड़ों में लंबे समय तक रहती है. कपड़ों पर लैवेंडर तेल लगाने के बाद सामान्य तरीके से धोएं.

