गर्दन हो गई है काली? 1 चम्मच बेकिंग सोडा से तुरंत हटाए काला मैल

गर्दन हो गई है काली? 1 चम्मच बेकिंग सोडा से तुरंत हटाए काला मैल

गर्दन पर मैल जमने की वजह से गर्दन काली हो जाती है. काली गर्दन को साफ करने के लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं. इन उपाय को करने से गर्दन साफ हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:50 PM IST
गर्दन हो गई है काली? 1 चम्मच बेकिंग सोडा से तुरंत हटाए काला मैल

शरीर के कई हिस्सों पर मैल जमा होने पर वहां स्किन काली पड़ जाती है. अक्सर गर्दन पर मैल जमा होने गर्दन काली नजर आने लगती है. गर्मियों के मौसम में पसीना और गंदगी जमा होने पर गर्दन काली पड़ जाती है. गर्दन को साफ करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन गर्दन की गंदगी साफ नहीं होती है. लेकिन आप घरेलू उपाय की मदद से गर्दन साफ कर सकते हैं.

गर्दन का कालापन दूर करें 
बेकिंग सोडा की मदद से गर्दन में जमा मैल कम हो सकता है. बेकिंग सोडा स्किन से डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है. आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा की मदद से गर्दन का कालापन दूर सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा लें इसमें पानी और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को गर्दन पर हल्के हाथों से रगड़ें, इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें. 

ओटमील और दही का मास्क 
काली गर्दन को साफ करने के लिए आप ओटमील और दही का मास्क यूज कर सकते हैं. ओटमील स्किन को एक्सफोलिएट करता है वहीं दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन के रंग को हल्का बनाता है. एक चम्मच ओटमील और 2 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट गर्दन पर लगाएं. फिर हल्के हाथों से इसे रगड़कर साफ कर लें. धीरे-धीरे गर्दन का कालापन दूर हो सकता है. 

नींबू और शहद 
नींबू और शहद का मिश्रण आपकी गर्दन का कालापन दूर कर सकता है. नींबू स्किन को हल्का करने में मदद करता है वहीं शहद स्किन को मॉइश्चराइज करता है. आधा नींबू का रस लें इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें. इस मिश्रण को गर्दन पर लगाएं 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2 बार इस पैक को लगाएं गर्दन का काला मैल साफ हो जाएगा. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

