इन टिप्स से बचाएं गैस, LPG की किल्लत के दौरान लंबे समय तक चलेगा सिलेंडर

मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन की वजह से दुनियाभर में फ्यूल की कमी हो रही है. वहीं भारत में एलपीजी गैस की किल्लत की समस्या देखने को मिल रही है.खाना बनाते समय आप इन टिप्स की मदद से 20 से 30 प्रतिशत गैस बचा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:38 PM IST
इजराइल-ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. इस दौरान भारत में LPG की आपूर्ति पर असर देखने को मिल रहा है. गैस बचाने के लिए लोग LPG का इस्तेमाल सावधानी से कर सकते हैं. इन उपाय की मदद से आप 30 प्रतिशत तक गैस बचा सकते हैं. 

इस तरह बचाएं गैस 
बर्तन को ढंककर खाना पकाएं 
हमेशा खाने को ढक्कन से ढक्कर बनाना चाहिए. इससे भाप बाहर नहीं निकलती है, और खाना जल्दी पकता है. जिससे 10 से 15 प्रतिशत तक गैस बच सकती है. 

प्रेशर कुकर का उपयोग 
गैस बचाने के लिए आप खुली कड़ाही के बजाए प्रेशर कुकर का उपयोग कर सकते हैं. कुकर में कम समय में दाल-चावल बना सकते हैं. इस दौरान गैस की भी बचत होती है. 

दाल और राजमा को पानी में भिगो दें 
दाल और राजमा बनाने से पहले इसे पानी में भिगो दें. ऐसा करने से कम गैस में राजमा और दाल आसानी से पक जाएंगे. राजमा बनाने से 5 से 6 घंटे बाद राजमा को पानी में भिगो दें. 

बर्तन पोछंकर रखें 
गैस पर बर्तन को हमेशा सूखे कपड़े से पोंछ लें. गीले बर्तन को सुखाने में भी गैस खर्च होती है. ऐसे में गैस बचाने के लिए आप हमेशा बर्तन को पोछंकर रखें. 

ठंडी चीजों को सीधा ना पकाएं 
फ्रिज से निकाले गए दूध या सब्जियों को सीधे गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए. पहले नॉर्मल तापमान पर इसे आने दें. क्योंकि इससे ज्यादा गैस खर्च होती है. 

पानी की सही मात्रा 
खाना बनाते समय पानी जरूरत से ज्यादा नहीं डालना चाहिए. ज्यादा पानी को सुखाने में ज्यादा समय और गैस लग जाता है. 

आप भी इन छोटे-छोटे उपाय से गैस को काफी हद तक बचा सकते हैं. गैस की किल्लत के दौरान आप सब्जियों को स्टीम करने की बजाए उबाल कर बना सकते हैं. सब्जियों को उबालने में समय और गैस दोनों की बचत होगी. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

