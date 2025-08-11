रात को नहीं आती है नींद, करें ये काम; मिलेगी गहरी नींद!

आपको रात में नींद नहीं आती और काफी देर तक करवटें बदलते रहते हैं. सुबह उठते ही सिर भारी और मन चिड़चिड़ा रहता है. दरअसल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, मोबाइल स्क्रीन, तनाव और अनियमित दिनचर्या की वजह से अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में लोग अक्सर नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, जिनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं.

आयुर्वेद में छिपा है उपाय

इसी बीच आयुर्वेद से जुड़े मंचों पर देसी नुस्खा काफी चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि यह नुस्खा ऋषि-मुनियों के समय से चला आ रहा है और इसे 22 साल के एक युवक ने साझा किया है, जो प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान से प्रेरित बताया जा रहा है. इस उपाय के बारे में कहा जा रहा है कि इससे बिना गोली और बिना किसी साइड इफेक्ट के गहरी नींद आने लगती है.

बादाम का सेवन

बताया गया है कि इस देसी इलाज को अपनाने के लिए रात को सोने से करीब 30 मिनट पहले एक खास मिश्रण तैयार करना होता है. इसके लिए एक गिलास गुनगुना दूध लिया जाता है, जिसमें एक चम्मच ब्राह्मी पाउडर या अश्वगंधा पाउडर मिलाया जाता है. इसके साथ 4-5 बादाम, जिन्हें पहले भिगोकर उनका छिलका उतारकर पीस लिया जाए, इस मिश्रण में डाले जाते हैं. इसके बाद एक चुटकी जायफल पाउडर और ऊपर से एक चम्मच शहद मिलाया जाता है.

10 मिनट के अंदर आ सकती है नींद

सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर पीने के बाद बिस्तर पर लेटकर करीब 5 मिनट तक गहरी सांस लेने की सलाह दी जाती है. कहा जा रहा है कि अगर इसे लगातार 7 दिनों तक अपनाया जाए, तो रात में 10 मिनट के भीतर नींद आने लगती है. सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है, तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है. साथ ही याददाश्त और एकाग्रता में भी सुधार होने का दावा किया जा रहा है.

डॉक्टर की सलाह लें

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है. आयुर्वेदिक या घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है, खासकर अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो. फिर भी, नींद की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह देसी नुस्खा एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में उम्मीद जरूर जगा रहा है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.