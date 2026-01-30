पीरियड्स के दौरान हो जाता है लीकेज, अपनाएं ये टिप्स, रात को बिस्तर पर नहीं लगेगा दाग

पीरियड्स के दौरान महिलाएं क्रैंप, कमर में दर्द जैसी परेशानी का सामना करती हैं. पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लड फ्लो की वजह से लीकेज की भी समस्या हो जाती है. रात को लीकेज से बचाव के लिए क्या करना चाहिए.
हर महिला ने उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर दर्द, क्रैंप का सामना किया होगा. पीरियड्स के दौरान हैवी फ्लो की वजह से लीकेज का रिस्क बना रहता है. वहीं कुछ महिलाओं को ब्लड लीकेज की समस्या का सामना किया होगा. लीकेज की वजह से रात को सोते समय बिस्तर पर दाग लग जाता है. आइए जानते हैं पीरियड्स पैड लीकेज से बचाव के लिए क्या करना चाहिए.
लंबे विंग्स पैड का यूज
रात के समय हैवी फ्लो के दौरान लंबे और विंग्स वाले पैड का इस्तेमाल करना चाहिए. विंग्स पैड की वजह से मुड़ते समय लीकेज की समस्या नहीं होगी. वहीं दाग का भी रिस्क नहीं होगा. अगर आपको हैवी फ्लो होता है तो आप अल्ट्रा विंग्स पैड यूज कर सकते हैं.
पीरियड पैंटी का इस्तेमाल
पैड का यूज करने के बाद भी लीकेज की समस्या बनी रहती है तो आप पीरियड पैंटी का इस्तेमाल कर सकती हैं. पीरियड पैंटी का इस्तेमाल करने से लीकेज की समस्या नहीं होगी. वहीं इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है. पीरियड्स पैंटी का इस्तेमाल करने से लीकेज की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी.
मेंस्ट्रुअल कप
पीरियड्स के दौरान लीकेज की समस्या से बचाव के लिए मेंस्ट्रुअल कप का यूज कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से दाग का रिस्क नहीं होगा. मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन या फिर रबर का बना होता है. मेंस्ट्रुअल कप को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.