बिना फ्रिज के भी फ्रेश रहेंगे लीची, बस अपना लें ये तरीका

रसीली और मीठी लीची भला किसे पसंद नहीं होती है. लंबे समय तक लीची को स्टोर करने में दिक्कत होती है क्योंकि लीची सूखने लग जाती हैं. ऐसे में लोग लीची को फ्रिज में रखते हैं. आइए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसकी मदद आपकी लीची लंबे समय तक फ्रेश रहेगी.
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गर्मियों में लीची खाना किसे पसंद नहीं होता है. मीठी और रसीली लीची भला किसे पसंद नहीं होती है. लीची को गर्म और खुली जगह पर रखने से लीची सूखने लग जाती है. ऐसे में लोग लीची को फ्रिज में स्टोर करते हैं. अगर फ्रिज में लीची नहीं रखनी है तो आप इन टिप्स की मदद से लीची को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं.
आप लीची को गीले तौलिए में रख सकते हैं. आपने मार्केट में देखा होगा कि अक्सर फल वाले लीच पर पानी के छींटे मारते रहते हैं. इसस लीची की ऊपरी परत सूखती नहीं है. इसे लीची अंदर से रसीला रहता है. आप लीची को सूती या फिर किसी मोटे तैलिए में लपेटकर रख सकते हैं.
लीची को सूखने से बचाने के लिए एक बड़ा बर्तन लें, इस बर्तन को पानी से भर दें. इसके बाद इसमें लीची डालकर रख दें. पानी में डालकर लीची रखने से लीची जल्दी सूखती नहीं है बल्कि लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती हैं. अगर आप फ्रिज में लीची नहीं रख सकते हैं. आप बाउल या बड़े बर्तन में पानी भरकर लीची को लंबे समय तक स्ट्रोर कर सकते हैं.
लीची को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप ब्राउन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्राउन पेपर की मदद से आप लीची को सूखने से बचा सकते हैं. मोटे ब्राउन पेपर में लीची को लपेटकर रख दें. ब्राउन पेपर में लीची रखने से लीची लंबे समय तक फ्रेश रहती है.
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