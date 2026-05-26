बिना फ्रिज के भी फ्रेश रहेंगे लीची, बस अपना लें ये तरीका

गर्मियों में लीची खाना किसे पसंद नहीं होता है. मीठी और रसीली लीची भला किसे पसंद नहीं होती है. लीची को गर्म और खुली जगह पर रखने से लीची सूखने लग जाती है. ऐसे में लोग लीची को फ्रिज में स्टोर करते हैं. अगर फ्रिज में लीची नहीं रखनी है तो आप इन टिप्स की मदद से लीची को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं.

गीला तौलिया

आप लीची को गीले तौलिए में रख सकते हैं. आपने मार्केट में देखा होगा कि अक्सर फल वाले लीच पर पानी के छींटे मारते रहते हैं. इसस लीची की ऊपरी परत सूखती नहीं है. इसे लीची अंदर से रसीला रहता है. आप लीची को सूती या फिर किसी मोटे तैलिए में लपेटकर रख सकते हैं.

पानी का इस्तेमाल करें

लीची को सूखने से बचाने के लिए एक बड़ा बर्तन लें, इस बर्तन को पानी से भर दें. इसके बाद इसमें लीची डालकर रख दें. पानी में डालकर लीची रखने से लीची जल्दी सूखती नहीं है बल्कि लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती हैं. अगर आप फ्रिज में लीची नहीं रख सकते हैं. आप बाउल या बड़े बर्तन में पानी भरकर लीची को लंबे समय तक स्ट्रोर कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्राउन पेपर का इस्तेमाल

लीची को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप ब्राउन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्राउन पेपर की मदद से आप लीची को सूखने से बचा सकते हैं. मोटे ब्राउन पेपर में लीची को लपेटकर रख दें. ब्राउन पेपर में लीची रखने से लीची लंबे समय तक फ्रेश रहती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.