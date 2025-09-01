क्या आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे? ये 4 लक्षण बैड स्लीप क्वालिटी की तरफ करते हैं इशारा
Signs of Poor Sleep Quality: अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है. ऐसे में कई बार 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी पूरे दिन थकान और नींद जैसा महसूस होता है. इस खबर में हम आपको नींद खराब होने के लक्षण बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:18 PM IST
Poor Sleep Quality: नींद पूरी न होने से इसका बुरा असर हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर नींद को इग्नोर कर देते हैं. काम, घर की जिम्मेदारी, के बीच अच्छी नींद लेना तो कहीं छूट ही जाती है. ऐसे में उन्हें पता भी नहीं चलता और वे कई खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. कई बार तो 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी पूरे दिन थकान और नींद जैसा महसूस होता है. अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो. इस खबर में हम आपको ऐसे लक्षण बताएंगे, जो आपको बताती है कि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं. 

 

थकान
अगर 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी आपको उठने का मन नहीं होता है या उठते ही शरीर भारी-भारी लगने लगता है, तो लक्षण बताती है कि आपकी नींद गहरी नहीं हो रही है. ऐसे में सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बना लें. इसके साथ-साथ सोने के कम से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बना लें और सोने से पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक या किताब पढ़ें. 

चिड़चिड़ापन और मूड खराब
खराब नींद होने पर या कम नींद लेने का सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है. वहीं अगर आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये भी खराब नींद की क्वालिटी के कारण हो सकता है. अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रिदिंग प्रैक्टिस करें. इससे मन शांत होगा और अच्छी नींद आएगी. 

 

कमजोर याददाश्त
अगर काम करते-करते आप बार-बार भटक जाते हैं या चीजें रखकर भूल जाते हैं, तो ये भी खराब नींद के कारण हो सकता है. सोने से हमारी बॉडी की तरह दिमाग भी हील करता है. ऐसे में जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो दिमाग कमजोर हो जाता है. ऐसे में सोने और जागने का समय तय करें और एक ही समय पर सोएं और जागें. 

 

रात को बार-बार नींद खुलना
अगर रात में बार-बार आपकी नींद टूटती है या बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है. ऐसे में सोने से एक घंटे पहले पानी पीना कम कर दें और शाम 6 बजे के बाद कैफीन से परहेज करें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

